زبائن في بيوت زجاجية.. مطعم هولندي في زمن كورونا

في إطار سعيه لحماية زبائنه وعماله من خطر فيروس كورونا قام مطعم ميديا ماتيك الواقع في حي وستردوك في العاصمة الهولندية أمستردام بتصميم بيوت زجاجية لعزل الطاولات الموجودة في المطعم عن بعضها البعض.

ومن خلال هذه البيوت سيكون الزبائن قادرين على تناول طعامهم مع أصحابهم دون أن يضطروا للاحتكاك بالزبائن الآخرين الموجودين داخل المطعم، حيث سيجلسون في بيوت زجاجية تشبه إلى حد ما الصوبات الزجاجية التي تستخدم في مجال الزراعة.

وأكدت إدارة المطعم التزامها بكافة إجراءات الوقاية والحماية من فيروس كورونا، كإلزام العاملين بارتداء الكمامات والقفازات، وتقديم الطعام للزبائن من مسافة آمنة، بالإضافة لتعقيم الغرف الزجاجية بشكل مستمر وفور مغادرة الزبائن لها.

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