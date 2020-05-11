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زبائن في بيوت زجاجية.. مطعم هولندي في زمن كورونا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيه لحماية زبائنه وعماله من خطر فيروس كورونا قام مطعم ميديا ماتيك الواقع في حي وستردوك في العاصمة الهولندية أمستردام بتصميم بيوت زجاجية لعزل الطاولات الموجودة في المطعم عن بعضها البعض.

ومن خلال هذه البيوت سيكون الزبائن قادرين على تناول طعامهم مع أصحابهم دون أن يضطروا للاحتكاك بالزبائن الآخرين الموجودين داخل المطعم، حيث سيجلسون في بيوت زجاجية تشبه إلى حد ما الصوبات الزجاجية التي تستخدم في مجال الزراعة.

وأكدت إدارة المطعم التزامها بكافة إجراءات الوقاية والحماية من فيروس كورونا، كإلزام العاملين بارتداء الكمامات والقفازات، وتقديم الطعام للزبائن من مسافة آمنة، بالإضافة لتعقيم الغرف الزجاجية بشكل مستمر وفور مغادرة الزبائن لها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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