ارتفاع حرارة ورطوبة الأرض قد تصل مستويات قاتلة

توقعت دراسة جديدة أن يؤدي ارتفاع درجة حرارة الجو إلى وصول نسبة الرطوبة إلى مستويات نادرة في أجزاء واسعة من العالم، خاصة الاستوائية وشبه الاستوائية.

وقالت الدراسة التي قام بها علماء بجامعة “كولومبيا” الأمريكية إن مثل هذه الظروف ستدمر الاقتصادات، وربما تتجاوز الحدود الفسيولوجية لبقاء الإنسان.

وحلل العلماء البيانات من محطات الطقس من 1979 إلى 2017، ووجدوا أن تركيبات الحرارة والرطوبة الشديدة تضاعفت خلال فترة الدراسة، حيث ظهر ذلك في الهند وبنغلاديش وباكستان، وشمال غرب أستراليا، وعلى طول سواحل البحر الأحمر وخليج كاليفورنيا في المكسيك.

