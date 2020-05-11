دراسة جديدة تكشف دواءً يُقلل وفيات كورونا للنصف

أكدت دراسة جديدة نشرت في المجلة الأمريكية لأمراض القلب بأن الأدوية المميعة التي يتم استخدامها لعلاج أمراض القلب تقلل وفيات كورونا للنصف.

وقال الباحثون بأن الهيبارين المضاد للتخثر يساعد على تحسين حالة المرضى الذين يعانون من أعراض شديدة، وتسريع شفاء المرضى الذين لا يحتاجون لعناية مركزة.

وأكد الباحثون قدرة هذه المميعات على منع المضاعفات القاتلة المرتبطة بفيروس كورونا، كالنوبات القلبية، السكتات الدماغية، والانسداد الرئوي.

ونبه الباحثون لضرورة تقييم حالة المريض بشكل دقيق قبل إعطائه المميعات لأنها تؤدي لحدوث نزيف في بعض الحالات، خاصة إن كان المريض يعاني من تقرحات في المعدة والأمعاء.

الجدير بالذكر أن نتائج تشريح جثث بعض المرضى الذين لم يتناولوا أي مميعات أكدت إصابتهم بعدد كبير من الجلطات الصغيرة في الرئتين والتي أدت لوفاتهم

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