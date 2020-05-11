تطبيقات رمضان اليومية للايفون والايباد – مجموعة تطبيقات وألعاب مفيدة ومسلية ومتاحة مجاناً!

أهلاً بكم في مقالة تطبيقات رمضان اليومية حيث نقدم لكم اليوم مجموعة من التطبيقات المميزة وكذلك لعبة مسلية. تستطيع الحصول عليها كافة بشكل مجاني.

تطبيق Threads من إنستاغرام!

هو تطبيق من تصميم إنستاغرام يتيح لك مشاركة الصور والفيديو والحالات والـ Stories مباشرة مع أصدقائك المقربين فقط المتواجدين على إنستاغرام أو Threads.

يمكنك تعديل قائمة الأصدقاء داخل التطبيق كما يحلو لك، كما أن التطبيق متكامل مع تطبيق إنستاغرام الأساسي من ناحية الرسائل النصية المتبادلة مع الأصدقاء.

السعر : مجاني

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لعبة Stick Warriors 2

هي لعبة قتال بأجواء أجهزة الألعاب القديمة تعتمد على التحدي بين لاعب وآخر والقتال وجهاً لوجه باستخدام الأيدي والأرجل والمهارات الخاصة، هناك أوضاع مختلفة للعب ويمكنك اللعب مع أصدقائك وتطوير مهارات المقاتل الخاص بك.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Starlight لإنشاء حالات و Stories

هو تطبيق يمكنك من إنشاء حالات وقصص Stories لمشاركتها عبر إنستاغرام أو واتس آب أو فيسبوك أو أي من تطبيقات التواصل الاجتماعي بشكل احترافي لأنها تحتوي على قوالب جاهزة بإمكانك إضافة الصور أو الفيديو والكتابة عليها وإضافة صوتيات كما يحلو لك، ثم الحفظ والمشاركة مباشرة بكل سهولة.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق أرقام الهاتف – لنسخ الأسماء وإدارة جهات الاتصال!

تطبيق أرقام الهاتف Phone Numbers يتيح لك الكثير من الخيارات فيما يخص الأسماء المسجلة على الايفون “جهات الاتصال” مثل إمكانية نسخها وإرسال نسخة احتياطية للبريد الإلكتروني وكذلك جدولة المكالمات والرسائل النصية وتذكيرك بمواعيد إجرائها وغير من المميزات الهامة.

السعر : تحميل مجاني