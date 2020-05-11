نادية الجندي ترغب بالعودة للسينما بعد غياب لـ18 عاما

أفصحت النجمة المصرية نادية الجندي عن رغبتها بالعودة للسينما المصرية والمشاركة بأحد الأفلام خلال الفترة القادمة.

وقالت الممثلة إن نجاح مسلسل “سكر زيادة” المقتبس من المسلسل الأمريكي The Golden Girls الذي لعبت فيه دور البطولة دفعها لاتخاذ هذا القرار، مؤكدة رغبتها بالمشاركة في أفلام ومسلسلات أخرى خلال الفترة القادمة.

وكانت النجمة المصرية ابتعدت عن عالم السينما منذ مشاركتها في فيلم “الرغبة” الذي عُرض في العام 2002.

ومسلسل سُكر زيادة من تأليف أمين جمال وإخراج وائل إحسان وبطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، وطارق عبد العزيز.

يذكر أن الممثلة البالغة من العمر 74 عاما شاركت خلال مشوارها الفني بعدد كبير من المسلسلات والأفلام النجاحة أولها فيلم الجميلة الذي عُرض عام 1958، وأبرزها خمسة باب، وكالة البلح، المدبح، جبروت امرأة، أمن دولة، بونو بونو، امرأة هزت عرش مصر، وغيرها.

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