الحظر.. هدية كورونا لمرضى الحساسية

أكد العالم الروسي يفغيني أبيزوف الأستاذ المساعد في علم النبات بكلية الصيدلة في جامعة الطب الأولى في موسكو انعكاس إجراءات العزل المنزلي بشكل إيجابي على مرضى الحساسية.

وقال أليزوف إن العام الحالي شهد انخفاض انتشار أمراض النزلة الصدرية والإنفلونزا لمعدلات مقاربة لأدنى معدل تم تسجيله خلال الحربين العالميتين.

وأكد أن الضغط النفسي المصاحب لفيروس كورونا يؤثر بشكل إيجابي وسلبي على الحالة الفيزيولوجية للإنسان. وبأن الحظر المنزلي ساعد على نجاة المرضى من مضاعفات صحية موسمية يعانون بسبب غبار الطلع، والبتولا الربيعي.

يذكر أن انخفاض درجات الحرارة والرطوبة في شهري أبريل ومايو هذا العام أدى لالتصاق حبوب غبار الطلع في الأرض، وعدم انتشارها في الهواء، مما خفف أيضا من موجة الإنفلونزا والحساسية.

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