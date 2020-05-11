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تطبيق Duo على الويب يدعم المكالمات الجماعية

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيها لتطوير تطبيق Duo على الويب قامت شركة جوجل الأمريكية بإطلاق مجموعة من الميزات الجديدة عليه أبرزها ميزة المكالمات الجماعية.

وقالت الشركة الأمريكية إن التطبيق سيكون قادرا على إجراء المكالمات الجماعية عبر الويب عن طريق متصفح كروم التابع للشركة، وسيكون الدعم في البداية عبارة عن معاينة لمتصفح كروم.

وعمدت جوجل لإنشاء تصميم جديد يستوعب أكبر عدد ممكن من المشاركين في المحادثة، ونظام دعوات يعتمد على حسابات جوجل عوضا عن رقم الهاتف.

وستضيف الشركة للتطبيق “وضع عائلي” يحتوي على أقنعة مخصصة للكبار والصغار، وأزرار تخفي أزرار كتم المكالمة وقطع الاتصال لكي لا يقوم الأطفال بالضغط عليها عن طريق الخطأ.

يذكر أن الميزات الجديدة ستصل للمستخدمين بشكل تدريجي، ولن يحتاج المستخدم سوى لحساب جوجل لكي يحصل عليها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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