راكب أمواج ينجو بأعجوبة من هجوم قرش

تفاجأ الفرنسي ديلان ناكاس البالغ من العمر 23 عاما بانقضاض سمكة قرش على قدمه أثناء ممارسته لهواية ركوب الأمواج على شاطئ بيلز بيتش في أستراليا يوم 9 مايو الجاري.

وقال ديلان إن سمكة القرش انقضت على قدمه وبدأت بسحبه قبل أن يقوم بلكمها مرتين لتترك قدمه ويجذف بعيدا رفقة صديقه.

وهرع الأسترالي مات سيدوناري الذي كان متواجدا على الشاطئ لإنقاذ الفرنسي فور سماع صراخه، وقال إنه رغب في تقديم المساعدة رغم اعتقاده في البداية بأن الأمر مجرد مزحة بين الأصدقاء.

وتسبب الحادث بجروح بسيطة لديلان الذي أكد رغبته بالعودة لممارسة رياضة ركوب الأمواج فور التئام جراحه.

يذكر أن حادثة الهجوم المرعبة وثقت بالفيديو عن طريق الأسترالي غراهام بلايد الذي صورها من نقطة مراقبة بعيدة عن مكان الحادث.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية