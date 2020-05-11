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راكب أمواج ينجو بأعجوبة من هجوم قرش

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفاجأ الفرنسي ديلان ناكاس البالغ من العمر 23 عاما بانقضاض سمكة قرش على قدمه أثناء ممارسته لهواية ركوب الأمواج على شاطئ بيلز بيتش في أستراليا يوم 9 مايو الجاري.

وقال ديلان إن سمكة القرش انقضت على قدمه وبدأت بسحبه قبل أن يقوم بلكمها مرتين لتترك قدمه ويجذف بعيدا رفقة صديقه.

وهرع الأسترالي مات سيدوناري الذي كان متواجدا على الشاطئ لإنقاذ الفرنسي فور سماع صراخه، وقال إنه رغب في تقديم المساعدة رغم اعتقاده في البداية بأن الأمر مجرد مزحة بين الأصدقاء.

وتسبب الحادث بجروح بسيطة لديلان الذي أكد رغبته بالعودة لممارسة رياضة ركوب الأمواج فور التئام جراحه.

يذكر أن حادثة الهجوم المرعبة وثقت بالفيديو عن طريق الأسترالي غراهام بلايد الذي صورها من نقطة مراقبة بعيدة عن مكان الحادث.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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