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توقعات بوصول الرطوبة والحرارة إلى مستويات “قاتلة” في جميع أنحاء العالم

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

واشنطن-العنوان

يعرف معظم الناس أن الحرارة الرطبة يصعب التعامل معها أكثر من النوع “الجاف”، وفي الآونة الأخيرة ، توقع بعض العلماء أنه خلال وقت لاحق من هذا القرن، في أجزاء من المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية ، يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة حرارة الجو إلى وصول الرطوبة إلى مستويات نادرا ما واجهها البشر من قبل.

وأفادت دراسة قامت بها جامعة “كولومبيا” الأمريكية بأن مثل هذه الظروف ستدمر الاقتصادات، وربما تتجاوز الحدود الفسيولوجية لبقاء الإنسان.

وقال المؤلف الرئيسي كولين ريمون، الذي أجرى البحث على درجة الدكتوراه: “توقعت الدراسات السابقة أن هذا سيحدث بعد عدة عقود من الآن، ولكن ما يحدث أنه يظهر الآن”.

واكتشف الباحثون أكثر من اثنتي عشرة حالة تفشي وجيزة تجاوزت الحد النظري للبقاء البشري، ويقول المؤلفون إن الفاشيات اقتصرت حتى الآن على مناطق محلية واستمرت لساعات فقط، لكنها تتزايد في تواترها وكثافتها.

عند تحليل البيانات من محطات الطقس من 1979 إلى 2017 ، وجد المؤلفون أن تركيبات الحرارة / الرطوبة الشديدة تضاعفت خلال فترة الدراسة. ظهرت حوادث متكررة في الكثير من الهند وبنغلاديش وباكستان. شمال غرب أستراليا، وعلى طول سواحل البحر الأحمر وخليج كاليفورنيا في المكسيك.

وقد تم رصد أعلى قراءات قد تكون قاتلة 14 مرة في مدن الظهران/ الدمام بالمملكة العربية السعودية، الدوحة/ قطر؛ ورأس الخيمة/ الإمارات العربية المتحدة، اللتان جمعتهما أكثر من 3 ملايين نسمة.

كما تضررت أجزاء من جنوب شرق آسيا وجنوب الصين وأفريقيا شبه الاستوائية ومنطقة البحر الكاريبي.

المصدر-وكالات

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • لا يوجد باحث أو عالم في العالم كله وضح وشرح الأسباب الحقيقية لتغير المناخ والاحتباس الحرارى العالمي أفضل مني. لقد قدمت في السنوات العشر الماضية تفسيرات منطقية لجميع الأحداث المناخية والجيولوجية. لا توجد تناقضات مع تفسيراتي وشروحى. بالإضافة إلى ذلك ، كنت أتوقع دائمًا متى سيحدث زلزال كبير طبقأ الى النشاط الشمسي. أنا لست ساحرًا ، بل أفهم الواقع المادي للشمس ، والارتباط الحقيقي بين الشمس و كوكبنا. لقد ألفت العديد من الكتب في مجالات مختلفة من فيزياء الطاقة العالية وعلوم المواد وأكثر من 700 مقالة. علاوة على ذلك ، والأهم من ذلك ، نموذجي الشمسي القياسي المقترح الذي لم أنشره بعد ، حيث لا أملك القدرة المالية على تسجيل براءات الاختراع ، هو النموذج الوحيد الذي يجب اتباعه لتكرار مصدر الطاقة الأساسي للشمس. ومع ذلك ، فإن أعظم مأساتي هو أنني لست عربيًا فحسب ، بل ليبي أيضًا. الحيوانات الموجودة في الحظيرة الليبية في بودابست ارسلونى إلى السجن بدلاً من المساعدة في حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بي. واحد الجهلة فى الحظيرة قال المفعل يقصد المفاعل الذى تريد تسجيلة يباع فى التيسكو…..هههههههههههه هذا العباقرة الدبلوماسيين بعد ثورة ١٧ فبراير

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