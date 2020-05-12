الكشف عن أهم تفاصيل هاتف Poco F2 Pro المنتظر

أخيرًا وبعد عامين أو أكثر شاومي أصبحت جاهزة للكشف عن الجيل الجديد من هاتف بوكو F1 الغني عن التعريف، وذلك بالطبع من خلال علامة Poco التجارية التابعة لها والتي انفصلت عنها في بدايات العام الحالي. والجيل الجديد من الهاتف سيتمثل في هاتف Poco F2 Pro والذي سنشارككم كافة تفاصيله المعروفة اليوم.

كل ما نعرفه عن هاتف Poco F2 Pro من شاومي

في واقع الحال، المعلومات حول هاتف بوكو الجديد ليست بكثيرة، لكن وكما ترى بالصورة بالأعلى وبالريندرات بالأسفل فالهاتف قادم مع شاشة كاميرا حيث سيتم إضافة الكاميرا الأمامية ككاميرا منبثقة بدلًا من وضعها في نوتش أو ثقب في الشاشة، وهو أمر قد يختلف أو يتفق عليه البعض من الناحية الجمالية، لكن اهم ما نتمناه من الهاتف هو تقديم السرعة والأداء المتوقعان من هاتف بوكو رئيسي جديد.

سيأتي الهاتف مع خمس ألوان مختلفة وهي الأسود، الرمادي، الأزرق، الوردي والأبيض، وهذا ما جعل النظريات التي تتوقع أنه مجرد نسخة محسنة من K30 برو تزيد مرة أخرى، نظرًا لأن الأخير يأتي بنفس الألوان.

الهاتف الجديد سيأتي بخيارين للذواكر التخزينية وهم 128 و265 جيجابايت، وهو أمر مميز بالنسبة لهاتف قادم بسعر متوسط، خاصةً إن علمت أن الهاتف يأتي بشاشة بقياس 6.67 بوصة من نوع اموليد وبدقة FHD+ مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، وبالرغم من أن المعالج المستخدم في الهاتف لم يتم تأكيده بعد إلا أن كافة الآراء تميل ناحية سنابدراجون 865 وهو المعالج الرائد للعام الحالي، تماماً مثلما أتى هاتف بوكوفون F1 مع المعالج الرائد لعام إطلاقه.

النقطة الأخيرة هي سعر الهاتف، وهنا الأمور محبطة قليلًا! هذا حيث أن التوقعات تفيد بأن الهاتف سيأتي بسعر مرتفع جدًا يتراوح بين 600 و 660 يورو أوروبي! وهو أعلى بكثير من بوكو الأول وأعلى بكثير من عدد من المنافسين، وهو ما يسلب الهاتف ميزته الرئيسية! ما رأيك؟