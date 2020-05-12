تسريبات ايفون 12 – سعة التخزين سوف تبدأ من 128 جيجابايت وذاكرة عشوائية أكبر!

تسريبات ايفون 12 هذه الأيام كثيرة وتأتي من من مصادر مختلفة بشكل كثيف ومفصل أكثر من المعتاد، وتسريبات اليوم متعلقة بالمواصفات الداخلية: سعة التخزين والذاكرة العشوائية وأشياء أخرى!

مواصفات الإصدارات الأرخص من ايفون 12

هذا العام سوف تطلق ابل هاتفي ايفون 12 بدلاً من واحد ليحلا محل ايفون 11 مع شاشة بقياس 5.4 إنش و 6.1 إنش وأسعار أرخص نسبياً تبدأ من 650 و 750 دولار أمريكي على الترتيب.

لأول مرة في تاريخ هواتف الايفون سوف تبدأ سعة التخزين من 128 جيجابايت بدلاً من 64 جيجابايت كما اعتدنا من ابل خلال السنوات الأخيرة، السعات الأخرى سوف تكون 256 و 512 جيحابايت مع زيادة متفاوتة للسعر، وهذا عموماً أمر جيد لأن هواتف الايفون لا تدعم إضافة ذاكرة تخزين خارجية.

الإصدارات الأرخص نسبياً من ايفون 12 هذه سوف تعمل أيضاً بشاشة OLED بدلاً من LCD، أيضاً الذاكرة العشوائية سوف تكون 4 جيجابايت مثل سلسلة ايفون 11 الحالية، وفي القلب سيكون لدينا معالج A14 ودعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ايفون 12 برو .. المواصفات الداخلية

الإصدارات الأغلى من ايفون 12: ايفون 12 برو / برو ماكس سوف تأتي أيضاً مع سعات تخزين أساسية تبدأ من 128 جيجابايت بالإضافة إلى 256 و 512 جيجابايت.

لأول مرة أيضاً سوف تقوم ابل برفع الذاكرة العشوائية لتبلغ 6 جيجابايت لمزيد من سلاسة الأداء وتشغيل الكثير من التطبيقات معاً والتنقل بينها دون مشاكل.

تسريبات سابقة أشارت إلى أن إصدارات البرو و البرو ماكس من ايفون 12 سوف تدعم شاشاتها تقنية ProMotion لرفع معدل التحديث في الشاشة تلقائياً ليبلغ 120 هيرتز او خفضها إلى 60 هيرتز بحسب المحتوى المعروض على الشاشة.

الشيء الجديد. أيضاً في هواتف ايفون 12 برو / برو ماكس أنها قد تأتي بلون جديد يضاف للألوان التقليدية للايفون ومن المرجح أن يكون اللون الأزرق الداكن.

بسبب تداعيات تفشي وباء فيرس كورونا يتوقع أن يتأخر إطلاق سلسلة هواتف ايفون 12 هذا العام وقد تطلق ابل السلسلة على دفعتين: الإصدارات الأرخص أولاً ثم الإصدارات الأغلى.