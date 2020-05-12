مكتب الصحة العالمية بليبيا: عدد عينات الكشف عن كورونا ستزداد الأيام المقبلة

قال عضو فريق مكافحة جائحة كورونا في مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، رمضان عصمان، السبت، إن سبب قلة عينات المسح، للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا هو قلة الإمكانيات المعملية سواء عدد المعامل التي تجري الاختبارات أو المشغلات اللازمة.

وأضاف عصمان، في تصريح للرائد، أن عدد المشغلات قليل، وهناك نقص في الوسط الناقل للوباء الذي يتم فيه أخذ ووضع العينة لنقلها للمختبر، مشيرا إلى أن عدد المختبرات في ليبيا اثنان فقط، والآن جار التوسع في شبكة مختبرات ليصل عددهم لثماني مختبرات موزعة على مدن طرابلس وبنغازي ومصراتة وسبها والزاوية، مع العمل على توسيع الترصد المعملي لحالات الكورونا، وهذا يتطلب زيادة في عدد العينات القادمة من مواقع الرصد بشكل عام، وفق قوله.

وذكر عصمان، أن تركيزهم الآن منصب على اكتشاف الحالات أولا، ومنع انتشار الوباء، وأما عملية المسح الشامل فستكون موازية، وتقوم بها المراكز البحثية المختلفة أو تكون بعد انقضاء فترة الوباء وفق تعبيره، مشيرا إلى أن المسح يكون باختبار سريع للبحث عن الأجسام المضادة داخل أجسام المصابين، مفيدا أن فعالية وقدرات المعمل على التشخيص ستكون كبيرة في عدد العينات.

يشار إلى أن ليبيا سجلت 64 حالة إصابة بفيروس كورونا شفي منها 28 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 3 حالات فقط حتى الآن.

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