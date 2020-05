دراسة طبية تكشف فشل دواء الملاريا بعلاج كورونا

قال باحثون ومسؤولون في الصحة العامة إن دواء الملاريا الذي وصفه الرئيس دونالد ترامب كعلاج لفيروس كورونا فشل في مساعدة المرضى في مدينة نيويورك على محاربة المرض.

وجاء فشل الدواء “هيدروكسي كلوروكين” سواء عند استخدامه بمفرده أو مع مضاد حيوي.

وجاءت الدراسة على معلومات أن المرضى الذين يتلقون هيدروكسي كلوروكين كانوا أكثر عرضة للوفاة ، خاصة إذا تم علاجهم أيضا بالمضادات الحيوية أزيثروميسين، من أولئك الذين لم يتم إعطاؤهم أيا من الأدوية ، على الرغم من أنهم كانوا أيضا مرضى وكان لديهم الكثير من مضاعفات المرض.

تؤكد النتائج التي توصل إليها الباحثون في كلية الصحة العامة بجامعة “ألباني” ووزارة الصحة بولاية نيويورك على العديد من التقارير الأخرى التي فحصت الدواء ، والذي كان ترامب يدعمه في البداية وبصوت مرتفع في وقت مبكر من التفشي بناء على النتائج الأولية من دراسة فرنسية منذ ذلك الحين أثار انتقادات. وجدت مراجعة السجلات الطبية من 1438 مريضا في المستشفى في مدينة نيويورك أن السكتة القلبية كانت أكثر شيوعا في أولئك الذين يتلقون كلا الدواءين.

تم تبني الأدوية على نطاق واسع من قبل الأطباء الذين لديهم القليل من خيارات العلاج الأخرى لـ Covid-19 عندما ظهر الوباء لأول مرة في نيويورك. عٌولج أكثر من ثلثي المرضى بهيدروكسي كلوروكين، على الرغم من الأدلة القليلة على أن الدواء سيكون مفيدا.

وحذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية منذ ذلك الحين من استخدامها العشوائي ، مشيرة إلى الآثار القاتلة المحتملة للقلب. وقالت المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة أيضا إنه لا توجد أدلة كافية لدعم استخدام الدواء خارج التجارب السريرية وحذرت من استخدامه مع المضادات الحيوية.

