تسريبات: غالكسي S21 المرتقب سيأتي بكاميرا دقتها 150 ميغابكسل

كشفت أحدث التسريبات، عن بعض المواصفات التي ستأتي مع سلسلة هواتف غالكسي اس 21 والتي من المتوقع أن تعلن عنها شركة سامسونغ في الربع الأول من العام المقبل 2021.

ووفقًا لما ذكرته آخر التقارير الواردة من تايوان، فإن سامسونغ تعمل على مواصفات مثيرة للاهتمام لهواتفها الرائدة للعام المقبل، وذلك بعد المشاكل التي ظهرت مع هاتف Galaxy S20 Ultra.

وبحسب ما أكده موقع “sammobile” فإن العدسة الرئيسية في غالكسي اس 21 ستكون بدقة 150 ميغابكسل، وعدسة للتقريب تيليفوتو بدقة 64 ميغابكسل.

ومن المرجح أن تضم السلسلة 4 عدسات للكاميرا الخلفية، وستكون العدسة الثالثة ذات زاوية رؤية عريضة بدقة 16 ميغابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 12 ميغابكسل.

وسيكون غالكسي اس 21 أول هاتف رائد من شركة سامسونغ يضم مستشعر ماكرو للتصوير عن قرب، حيث كان هذا المستشعر مخصصًا للهواتف من عائلة A فقط، كما يتوقع أن يضم الهاتف مستشعر العمق ToF.

وتزعم التقارير أن الشركة تستعد لإطلاق نموذجين من الهاتف، أحدهما سيضم ميزة التثبيت البصري OIS على العدسة الرئيسية، التيليفوتو بالإضافة إلى الكاميرا الأمامية، أما النموذج الثاني فيضم هذه الميزة على العدسة الرئيسية، التيليفوتو بالإضافة إلى العدسة ذات الزاوية العريضة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية