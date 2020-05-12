كوالكوم تكشف عن معالج سنابدراجون 768G 5G وتغير مستقبل الهواتف المتوسطة

منذ يومين تقريبًا شاركناكم قصة إدراج شاومي لأحد الهواتف على أحد المتاجر مع معالج سنابدراجون 768G الجديد، وحينها وبالرغم أن الأمر لم يكن مؤكدًا بنسبة 100% إلا أننا تناقشنا في كافة التفاصيل، لكن اليوم قطعت كوالكوم الشك في اليقين وكشفت رسميًا عن معالج سنابدراجون 765G لهواتف الفئة المتوسطة وفوق المتوسطة! فماذا عنه؟ وما الجديد؟

مواصفات معالج سنابدراجون 768G الجديد

بالمقارنة مع معالج كوالكوم سنابدراجون 765G الشهير فالمعالج الجديد يأتي مع تحسينات عدة، أول تلك التحسينات هو أنه يأتي مع أداء ألعاب وجرافيك أكبر بنسبة 15% مقارنة مع الجيل السابق، وهذه النسبة هي النسبة هي أكثر من رائعة مع أخذ حقيقة أن معالج سنابدراجون 765 تم إطلاقه في ديسمبر الماضي، أي لم يمر سوى نصف سنة.

إضافة إلى أداء الرسوميات والألعاب المحسّن في المعالج الجديد فالأداء نفسه سيكون أفضل بشكل ملحوظ، هذا حيث سيأتي المعالج مع نواة بتردد 2.8GHz بدلًا من 2.4GHz في المعالج السابق، وهذا سيشكل أداء أفضل بنسبة 15% أيضًا من حيث المعالجة وتشغيل التطبيقات وما إلى ذلك.

يتميز معالج سنابدراجون 768G الجديد بدعمه لشبكات الجيل الخامس كما أنه يدعم ترددات الشاشة التي تصل إلى 120Hz وهو ما سيجعل المنافسة في هذه الفئة أكثر من رائعة! أيضًا بهو يدعم دقة شاشة تصل إلى QHD+ مع تقنيات الصورة الأساسية مثل HDR10+ وألوان 10-bit، وباختصار فنحن سنرى هواتف أقوى مع معالج سنابدراجون 768G الجديد بالمقارنة مع معالج سنابدراجون 765 الحالي.

المعالج يدعم شبكات الجيل الخامس من خلال مودم مدمج فيه بنفس الطريقة التي رأيناها في معالج سنابدراجون 765 السابق، وهذه الخطوة هي خطوة ذكية وممتازة لأنها ستسمح للشركات بإنتاج هواتف مع أداء قوي بفضل المعالج الجديد وبالإضافة إلى ذلك فهذه الهواتف ستدعم شبكات الجيل الخامس وتدعم الألعاب بشكل أفضل!