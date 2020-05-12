أرقام خيالية.. تعرف على أغلى 10 لوحات فنية في العالم

الرسم هو أحد الفنون الجميلة، وكان له أهمية بالغة واهتمام من الجميع، وكان للرسامين قدرهم واحترامهم، وبعد أن رحلوا وتركوا لوحاتهم الجميلة تمنى الكثيرون الحصول عليها، و كلفتهم مبالغ طائلة في مزادات علنية وخاصة.

ولا يستطيع معظم محبي الفن إنفاق مبالغ باهظة من المال، وبحسب التقارير فإن 1% من الأغنياء يقررون التبرع أو إقراض المتاحف والمعارض الكبيرة هذه اللوحات الفنية.

وبلغ ثمن أغلى لوحة فنية بيعت في العالم 450 مليون دولار، وهي للفنان الشهير ليوناردو دافنشي، وجاءت أغلى 10 لوحات تم بيعها في العالم كالتالي:

لوحة سلفاتور مندي: التي رسمها الفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي قبل أكثر من 500 عام، ويعتقد أنه رسم للملك الفرنسي لويس الثاني عشر، وفي عام 2017 تم ترميمها ويقال أن أحد أثرياء المملكة العربية السعودية اشترى اللوحة بمبلغ 450 مليون ولار.

لوحة التبادل: للفنان الهولندي ويليام دي كينغ، رسمها بالزيت على القماش في عام 1995، وقد بيعت مقابل 300 مليون دولار في عام 2015 لرجل يدعى كين جريفين.

لوحة Nafea Faa Ipoipo وتعني هل تتزوجني: عمل الفنان الفرنسي بول غوغان، الذي توفي عام 1903، وقام برسم هذه اللوحة في عام 1892، تم إقراض اللوحة لمتحف في سويسرا لمدة 50 عامًا، وبيعت في عام 2015 لأحد المتاحف في قطر بمبلغ 300 مليون دولار.

لوحة لاعبي الورق: للفنان الفرنسي بول سيزان، اشترتها قطر أيضًا في عام 2012 مقابل 250 مليون دولار، وعندما تمت الصفقة كانت أغلى لوحة في العالم، وتصور اللوحة اثنين من الفلاحين الفرنسيين يلعبان الورق.

لوحة Number 17A: للفنان الأمريكي جاكسون بولوك، من اللوحات التعبيرية التجريدية، رسمها في عام 1948، وتم بيعها في عام 2016 مقابل 200 مليون دولار من مؤسسة ديفيد جيفن للموسيقى والترفيه، إلى كينيث سي جريفن.

لوحة رقم 6 (البنفسجي والأحمر والأخضر): للفنان الأمريكي-الروسي مارك روثكو، لافتة للنظر بسبب بساطتها، بيعت اللوحة عام 2014 بسعر 186 مليون دولار لرجل الأعمال الروسي الشهير ديمتري ربولوفليف.

لوحة صورتان أفقيتان لمارتن سولمانز وأبوجين كوبيت: للرسام الهولندي رامبرانت، وهي صورة لزوجين في حفل زفافهما في عام 1634، كانت مملوكة لعائلة روتشيلد، إلى أن تم بيعها لمتحفي اللوفر وريكز (فرنسا وهولندا) بمبلغ 180 مليون دولار، وتوجد في المتحفين بالتناوب.

لوحة نساء الجزائر: للفنان الإسباني بابلو بيكاسو، وهي واحدة من سلسلة حملت نفس الاسم تكونت من 100 لوحة، ميزها بيكاسو بأن منح كل نسخة حرفًا من حروف الأبجدية، وهذه تحمل الحرف O، وبيعت في مزاد علني عام 2015 مقابل 179.4 مليون دولار، لرئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم.

لوحة عارية حمراء: للرسام الإيطالي أميديو موديلياني، رسمها عام 1917 وهي لسيدة عارية، بيعت سنة 2015 في مزاد علني، من لورا روزي لرجل الأعمال وجامع اللوحات الصيني ليو يقيان بشكلٍ شخصيّ، بسعر 170.4 مليون دولار.

لوحة Masterpiece: للفنان الأمريكي روي ليختنشتاين، وبيعت في عام 2017 للملياردير ستيف كوهين مقابل 165 مليون دولار.

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