تطبيقات رمضان اليومية للاندرويد (14) – تطبيقات وألعاب تستحق التجربة لليوم!

يوم جديد وحزمة جديدة من التطبيقات والألعاب محضرة خصيصًا لك، وإن كنت تريد أن تلقي نظرة على تطبيقاتنا للأيام السابقة فتوجّه لقسم تطبيقات رمضان للاندرويد على الموقع، كما لا تنسى مشاركتنا بأفضل التطبيقات التي اكتشفتها خلال رمضان الحالي.

تطبيق SoloLearn – الحل المثالي والسريع لتعلم البرمجة

هل فكرت من قبل في تعلّم البرمجة والتكويد ولم تجد في الوقت الكافي أو شعرت أن الأمر صعب لأنك لازلت مبتدئ؟ هنا يأتي دور تطبيق SoloLearn والذي يعتبر مدخل مميز جدًا لتعلم البرمجة بمختلف أنواعها! كذلك فالتطبيق يضم مجتمع نشط يمكنك أن تسأل الآخرين من خلاله ويقدم لك دروس في لغات برمجية مختلفة وكثيرة جدًا! التطبيق قد تم تحميله أكثر من 5 مليون مرة بتقييمات 4.8/5! لذلك فهو يستحق تجربتك.

السعر : مجّاني

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تطبيق Nike Training Club – مارس الرياضة بسهولة في منزلك

كما يمكنك أن تلاحظ من اسم التطبيق فهو مخصص للتمرينات الرياضية، لكن ما يميزه أكثر هو أنه مقدم لنا من شركة Nike الغنية عن التعريف للأدوات الرياضية، التطبيق يقدم أكثر من 180 تمرين مختلف مع إمكانية تحديد هدف التمرين سواء خسارة الوزن أو اكتساب العضلات، التطبيق أيضًا يضم شرح بالفيديو لكل تمرين وقد حمله أكثر من 10 مليون مستخدم.

السعر : مجّاني

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لعبة Gangstar New Orleans – لعبة عالم مفتوح مثالية

من منّا لم يعشق ألعاب GTA ولازال يلعبها على أجهزة الألعاب حتى الآن؟ لعبة Gangstar New Orleans والقادمة لنا من المطور الشهير Gameloft تقدم تجربة لعب مفتوح مشابهة تمامًا لألعاب GTA! حيث يمكنك إطلاق النيران، قيادة السيارات وكذلك إتمام المهام والانغماس في قصة اللعبة المميزة هذا خلال رسوميات ممتازة تقدمها لك اللعبة والتي تعمل بشكل ممتاز على كافة الأجهزة!

https://www.youtube.com/watch?v=https://youtu.be/Rmc2JTCCOas

https://www.youtube.com/watch?v=https://youtu.be/Rmc2JTCCOas

السعر : مجّاني

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تطبيق Focus To Do – من أبرز تطبيقات الانتاجية لاندرويد

نعيد مشاركتكم هذا التطبيق وهو واحد من أبرز تطبيق قوائم المهام وأكثرها جمالًا من حيث التصميم، والتطبيق يتيح لك إنشاء أقسام أو مشاريع بداخله ومن ثم إضافة المهام لكل مشروع على حدة، هذا من ناحية، من ناحية أخرى فهذا التطبيق يقدم لك تقنية Pomodoro Timer بكل احترافية! وهي تقنية تقسيم العمل لخمس وعشرين دقيقة من العمل وخمس دقائق من الراحة، هذا إلى جانب لكونه تطبيق محاني بتقييمات عالية ومتوفر أيضًا للمنصات الأخرى! جربه الآن.

السعر : مجّاني

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ما رأيك في هذه التطبيقات إذن؟ لا تنسى أنه يمكنك متابعة كافة مقالاتنا لأفضل التطبيقات الرمضانية السابقة من خلال التوجّه للقسم الخاص بها بالضغط على الرابط التالي: تطبيقات رمضان للاندرويد.