وفاة الفنان المصري الكوميدي إبراهيم نصر.. رائد «الكاميرا الخفية»

توفي الفنان المصري الكوميدي، إبراهيم نصر، بمنزله فجر اليوم الثلاثاء، عن عمر 70 عاما.

وقال نقيب الممثلين المصريين، الدكتور أشرف زكي، إنه يتم حاليا الصلاة على جثمان الراحل بكنيسة الأزبكية، وسوف يتم تشييع جثمانة اليوم عقب الصلاة عليه، بحسب موقع “البوابة نيوز”.

وكانت الفنانة رانيا يوسف، من أوائل الفنانين الذين حرصوا على نعي إبراهيم نصر، فغردت عبر حسابها على موقع “تويتر”: “وداعا صانع الضحكه، وداعا إبراهيم نصر، اللهم الهم أهله الصبر والسلوان”.

ويعتبر الراحل إبراهيم نصر رائد برنامج المقالب “الكاميرا الخفية”، التي ظل يقدمها خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، وكانت من أسباب شهرته ونجاحه.

واعتاد المشاهدون من نصر في بداية كل حلقة من حلقات البرنامج أن يشرح باختصار فكرة المقلب قبل أن يقول لهم جملته الشهيرة “ما تيجي نشوف”.

وتميز إبراهيم نصر في برنامجه “الكاميرا الخفية” بالتنكر في شخصية السيدة “زكية زكريا” الشهيرة بجملة “يا نجاتي انفخ البلالين علشان عيد الميلاد”، التي استثمر نجاحها الكبير بتقديم فيلم مستقل عنها بعنوان “زكية زكريا في البرلمان” في 2001، ومن إخراج رائد لبيب.

وكان آخر ظهور سينمائي لإبراهيم نصر في فيلم “إكس لارج” من بطولة الفنان أحمد حلمي، وإخراج شريف عرفة، من إنتاج 2010، والذي جسد في أحداثه دور خاله.

وكما شارك العديد من نجوم الصف الأول بطولة أفلامهم، مثل “امرأة واحدة لا تكفي” و”مستر كاراتيه” مع أحمد زكي، و”شمس الزناتي” مع عادل إمام، ومن أبرز مسرحياته “أهلا يا دكتور” من بطولة سمير غانم وجورج سيدهم.

