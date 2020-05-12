خالف الحظر فلقي مصرعه بـ”طريقة بشعة”

شهدت منطقة سانتا كروز في ولاية كاليفورنيا الأمريكية حادثة مؤسفة للغاية إذ لقي شاب أمريكي لم تكشف هويته، مصرعه بعدما خالف قواعد الحظر وقرر الذهاب إلى الشاطئ من أجل ممارسة هوايته بركوب الأمواج.

وقالت السلطات المحلية إن الشاب البالغ من العمر 26 عاما خالف قواعد الحظر، وقام بركوب الأمواج على بُعد 90 مترا من الشاطئ قبل أن ينقض عليه قرش أبيض ويفتك به.

وبعد الحادث المأساوي قامت السلطات المحلية بإيقاف جميع النشاطات المائية، كما قامت بوضع إعلانات تحذيرية على الشاطئ لمنع تكرار هذه المأساة.

وأكدت السلطات المحلية أن هذه المنطقة معروفة بوجود أسماك القرش الأبيض فيها، والتي تكون عادة بعيدة عن الشاطئ، ولكن توقف النشاط البشري فسح المجال أمام هذه الأسماك للاقتراب من الشاطئ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية