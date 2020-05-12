تطبيقات رمضان اليومية للايفون و الايباد – مجموعة من التطبيقات المفيدة احصل عليها مجاناً!

أهلاً بكم في مقالة تطبيقات رمضان اليومية حيث نقدم لكم اليوم مجموعة من التطبيقات المميزة بشكل مستمر. تستطيع الحصول على مجموعة اليوم كافة بشكل مجاني.

تطبيق Sticker Maker Studio لإنشاء الملصقات

تطبيق مميز يمكنك من تحويل أي صورة إلى ملصقات لاستخدامها داخل تطبيقات التواصل المختلفة: واتس اب أو تليجرام أو iMessage وغيرها. التطبيق يتيح لك أيضاً قص الصور بالطريقة التي تريد وإنشاء مجموعات الملصقات الخاصة بك ومشاركتها مع الأصدقاء.

السعر : مجاني

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تطبيق بطاقاتي الشخصية المميز لحفظ كل أوراقك الرسمية!

تطبيق بطاقاتي الشخصية هو تطبيق يتيح للمستخدم حفظ أوراقه الرسمية وكروته الشخصية على الهاتف بشكل منظم في صورة رقمية لضمان الرجوع إليها في أي وقت أو في حالة فقدان أو ضياع الأصل، وهذا يشمل مثلاً بطاقة الأحوال أو الهوية ، رخصة السير ، بطاقة ضمان لجهاز ما ، جوازات السفر، وغيرها من البطاقات.

المبرمج: Ebrahim Aldakhil

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تطبيق Calendar لتنظيم مواعيدك

عبارة عن أجندة أو تقويم يتيح لك فرصة ترتيب مواعيدك واجتماعاتك وأنشطتك اليومية واستعراضها بشكل سهل في واجهة التطبيق الملونة وفقاً لتتابعها الزمني. التطبيق أيضاً متكامل مع تقويم جوجل وآبل.

السعر : مجاني