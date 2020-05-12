“نتائج كارثية” تجعلك تتنبه لاحمرار العين

قالت الجمعية الألمانية لطب العيون إن التهاب الملتحمة التحسسي يهدد الرؤية في حال عدم علاجه بسرعة.

وأكدت الجمعية الألمانية أن الالتهاب يحدث جراء أحد مسببات الحساسية المنقولة عبر الهواء كحبوب اللقاح ووبر الحيوانات.

وقالت إن أعراض هذا الالتهاب تكون على شكل احمرار في العيون، وشعور بالحكة، بالإضافة لوجود جسم غريب يعمل على زيادة الإفرازات الدمعية، وتورم الجفون، وزيادة سمكها، بالإضافة لظهور طيات فيها.

وأوضحت أن إهمال هذا الالتهاب يُلحق ضررا كبيرا بالقرنية، مما يهدد بإصابة الشخص بالعمى.

وطالبت الجمعية الألمانية من الناس علاج التهاب الملتحمة التحسسي باستخدام القطرات المضادة للهستامين، والدموع الاصطناعية مع مراعاة عدم استخدام العدسات اللاصقة طوال فترة العلاج

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