منوعات

“نتائج كارثية” تجعلك تتنبه لاحمرار العين

تم النشر منذُ 7 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت الجمعية الألمانية لطب العيون إن التهاب الملتحمة التحسسي يهدد الرؤية في حال عدم علاجه بسرعة.

وأكدت الجمعية الألمانية أن الالتهاب يحدث جراء أحد مسببات الحساسية المنقولة عبر الهواء كحبوب اللقاح ووبر الحيوانات.

وقالت إن أعراض هذا الالتهاب تكون على شكل احمرار في العيون، وشعور بالحكة، بالإضافة لوجود جسم غريب يعمل على زيادة الإفرازات الدمعية، وتورم الجفون، وزيادة سمكها، بالإضافة لظهور طيات فيها.

وأوضحت أن إهمال هذا الالتهاب يُلحق ضررا كبيرا بالقرنية، مما يهدد بإصابة الشخص بالعمى.

وطالبت الجمعية الألمانية من الناس علاج التهاب الملتحمة التحسسي باستخدام القطرات المضادة للهستامين، والدموع الاصطناعية مع مراعاة عدم استخدام العدسات اللاصقة طوال فترة العلاج

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك