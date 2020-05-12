مصطفى قمر يطلق دعاء “وش الخير”.. شاهد

أطلق الفنان المصري مصطفى قمر بمناسبة شهر رمضان المبارك دعاء وش الخير من خلال قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

وحقق الدعاء الجديد منذ إطلاقه يوم 10 مايو الجاري آلاف المشاهدات، وتفاعل معه عشاق النجم المصري، وتركوا العديد من التعليقات الإيجابية والجميلة رغم قصر مدته التي لم تتجاوز دقيقة و15 ثانية.

ويعد دعاء “وش الخير” أولى أدعية الألبوم الديني الجديد الذي سيطرحه مصطفى قمر قريبا تحت اسم حنن علينا يا رب، من خلال قناته الرسمية في موقع يوتيوب، ومجموعة من المنصات الإلكترونية المشهورة.

ودعاء وش الخير من كلمات الشاعر ناصر الجيل وألحان وتوزيع محمد ضياء.

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