شاومي تطلق مروحة قابلة للطي.. تعرّف على مواصفاتها

كشفت شركة شاومي الصينية عن مروحة جديدة قابلة للطي تعمل كجهاز ترطيب وتنقية للهواء.

وتعمل المروحة الجديدة بشكل لاسلكي، وتحتوي على حامل تلسكوبي قابل للفك والتركيب يساعد على التحكم بوضعية المروحة.

وسيبلغ طول المروحة عند تركيب الحامل التلسكوبي 51.6 سم أو 93.5 سم مما يتيح لرأس المروحة الدوران بمقدار 120 درجة ليقوم بتوزيع الهواء في كافة أرجاء الغرفة.

وستصبح المروحة مستديرة بارتفاع 14.1 سم في حال إزالة الحامل التلسكوبي منها، الأمر الذي يفسح المجال أمام المستخدم لاستخدامها كجهاز تطريب وتنقية للهواء، حيث تقوم بتوزيع بخار الماء على شفرات المروحة التي تدور بسرعة 3000 لفة في الدقيقة.

وزودت الشركة الصينية المروحة الجديدة بلوحة لمبات LED اللمسية للتحكم بها، بالإضافة لجهاز للتحكم بالمروحة عن مسافة 80 سم قابل للتثبيت بالمروحة عن طريق مغناطيس مدمج.

يذكر أن الشركة الصينية لم تفصح عن موعد إطلاق المروحة الجديدة في الأسواق، ولا عن سعرها.

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