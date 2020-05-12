هاتف صيني جديد بـ6 كاميرات وبطارية قوية

أضافت شركة Redmi الصينية فردا جديدا لعائلة هواتف Redmi K30 Series أطلقت عليه اسم Redmi K305G Racing Edition.

ويعمل الجهاز الجديد بمعالج Snapdragon 768G، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة MIUI 11 .

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة تحتوي على كاميرتين أماميتين الأولى بدقة 20 ميغا بيكسل والثانية بدقة 2 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، 5 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الرابعة.

وتبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كارت ذاكرة خارجي، في حين تصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 6 غيغا بايت فقط.

ويحتوي الجهاز على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 30 واط.

ولإرضاء عشاقها ستوفر الشركة الصينية الهاتف بألوان الأزرق، الأحمر، الأرجواني، الأبيض والأخضر الفاتح.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق يوم 14 مايو الجاري بسعر 282 دولارا أمريكيا.

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