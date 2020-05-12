Realme تطلق هاتفين من الفئة المتوسطة

كشفت شركة Realme الصينية عن هاتفين جديدين من الفئة المتوسطة أطلقت عليهما اسمي Realme Narzo 10، وRealme Narzo10 A.

وسيعمل الهاتف Realme Narzo 10 بمعالج Helio G80، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة Realme UI.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة مقاس 6.5 بوصة، ودقة عرض HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل.

أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 128 غيغا بايت، ويمكن للمستخدم توسيعها من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها إلى 4 غيغا بايت.

وزودت الشركة الصينية هذا الجهاز ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط.

أما الجهاز Realme Narzo10 A فسيعمل بمعالج Helio G70، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة Realme UI.

وزودت الشركة الصينية هذا الجهاز بشاشة مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، في حين ستكون الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 12 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الجهاز 32 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستبلغ مساحتها 3 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 10 واط، ومستشعر للبصمات.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتفين الجديدين يوم 18 مايو الجاري بسعر 112 دولارا للهاتف Realme Narzo10 A، و156 للهاتف Realme Narzo10 .

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