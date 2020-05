«تويتر» تسمح لبعض موظفيها بالعمل من منازلهم إلى الأبد

تتجه شركة “تويتر” للسماح لبعض موظفيها بالعمل من منازلهم “إلى الأبد”، إذا أرادوا ذلك، بحسب ما نقلت مواقع إخبارية عالمية.

وأفاد موقع “BuzzFeed”، بأن “تويتر” لم تُحدد الوظائف المؤهلة للاستفادة من هذا القرار، لكنها أكدت أن تجربة العمل من المنزل خلال الأشهر القليلة الماضية أثبتت نجاحها إلى درجة ما.

هذا ولا تعتزم الشركة فتح غالبية مكاتبها أو أن تدعم السفر بغاية العمل قبل شهر سبتمبر المقبل، وألغت جميع فعالياتها الداخلية خلال عام 2020، وقد تمدد فترة الإلغاء حتى عام 2021، بسبب تداعيات أزمة كورونا العالمية.

يُشار إلى أن تويتر هو موقع تواصل اجتماعي أمريكي يُقدم خدمة التدوين المصغر والتي تسمح لمستخدميه بإرسال “تغريدات” من شأنها الحصول على إعادة تغريد أو إعجاب المغردين الآخرين.

وتم تأسيس موقع تويتر في شهر مارس عام 2006 من قِبل جاك دورسي، ونوح غلاس، وبيز ستون وإيفان ويليامز وقد أُطلقَ فعليًا في يوليو من نفس العام.

ولاقى الموقع شعبيةً كبيرة في جميع أنحاء العالم فبحلول عام 2012 تجاوز عدد مستخدمي الموقع الـ100 مليون مستخدم وينشرون أكثر من 340 مليون تغريدة يوميًا، فيمَا وصلت خدمة استعلامات البحث إلى 1.6 مليار في اليوم الواحد.

وفي عام 2013؛ كان تويتر واحدٌ ضمن قائمة أكثر 10 مواقع زيارة في العالم، واعتبارا من عام 2016؛ صار لدى تويتر أكثر من 319 مليون مستخدم نشط شهريًا.

وزادت شهرته بشكلٍ كبير للغاية خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016 حيث أثبت الموقع فعليًا أنه مصدر الأخبار العاجلة حيثُ نُشرت أكثر من 40 مليون تغريدة متعلقة بالانتخابات.

toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘); toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘);

The post «تويتر» تسمح لبعض موظفيها بالعمل من منازلهم إلى الأبد appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا