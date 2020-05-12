“لجنة كورونا” بمصراتة تتسلم مساعدات من المستشفى الميداني الإيطالي

أكد رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمة ومجابهة جائحة

فيروس كورونا بمصراتة الحسين الجمل، الثلاثاء، تسلمهم مساعدات طبية قدمها المستشفى

الميداني الإيطالي العسكري بالمدينة.

وقال الجمل، في تصريح للرائد، إن المساعدات التي تسلموها، الاثنين، شملت معدات للوقاية من فيروس

كورونا، وبعض الأدوية والأجهزة الخاصة بأمراض القلب والكشف عن أمراض الباطنة

وغيرها من الأمراض.

وكان المستشفى الميداني الإيطالي العسكري قد سلم لجنة

مكافحة كورونا بمصراتة في 24 من أبريل الماضي، أجهزة لمراقبة العلامات الحيوية

ومعدات حماية شخصية للفرق الطبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية