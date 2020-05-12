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“لجنة كورونا” بمصراتة تتسلم مساعدات من المستشفى الميداني الإيطالي

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

أكد رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمة ومجابهة جائحة
فيروس كورونا بمصراتة الحسين الجمل، الثلاثاء، تسلمهم مساعدات طبية قدمها المستشفى
الميداني الإيطالي العسكري بالمدينة.

وقال الجمل، في تصريح للرائد، إن المساعدات التي  تسلموها، الاثنين، شملت معدات للوقاية من فيروس
كورونا، وبعض الأدوية والأجهزة الخاصة بأمراض القلب والكشف عن أمراض الباطنة
وغيرها من الأمراض.

وكان المستشفى الميداني الإيطالي العسكري قد سلم لجنة
مكافحة كورونا بمصراتة في 24 من أبريل الماضي، أجهزة لمراقبة العلامات الحيوية
ومعدات حماية شخصية للفرق الطبية.

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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  • هذه صفقة قادمة من دعارة السيسي مصر – وتم إرسالها الشهر الماضي بطاءرة يوشن لإيطاليا – حيث يتواجد ممثلين وممثلات وفنانين هاربين من مصر لإيطاليا – فقط للحصول على بغض الاموال من البنك المركزي الليبي بطرابلس / المصراتيين الذين بعضهم في السجون متورطين بالعمل مع الإيطاليين لزعزعة الاقتصاد في المنطقة الغربية والعاصمة طرابلس / والبنك المركزي بطرابلس لن يتحمل أي تكاليف من هذه الصفقة الفاشلة . وسيتم اقفال كل الاعتمادات المالية بشكل نهاءي – لا رجعة فيه وإقفال النفط الليبي /
    / وإرجاع هذه المعونات الى الإيطاليين غير مدفوعة الثمن كما هي .
    وتقدبم وزير المالية والداخلية وتقديمهم للتحقيق في القضاءية الشرعية الليبية بمؤتمر القباءل الغربية قيد التحقيق . بالخصوص .

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