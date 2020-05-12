سبب “غير متوقع” يضعف مناعة الجسم

أكدت دراسة جديدة قامت بها الجمعية الألمانية لطب النوم أن قلة النوم تُضعف جهاز المناعة بشكل كبير.

وأثبتت الدراسة أن عدد الخلايا القاتلة للفيروسات انخفضت بنسبة 70% لدى الأشخاص الذين حصلوا على 4 ساعات من النوم عوضا عن 8 ساعات.

وطالبت الدراسة الناس بالالتزام بعدد ساعات النوم الذي وضعته منظمة الصحة العالمية والذي يتراوح ما بين 7 إلى 9 ساعات يوميا.

وأكدت ضرورة حصول الإنسان على نوم هادئ ومريح، والابتعاد عن الأجهزة الذكية والحواسيب المكتبية والمحمولة قبل ساعتين من النوم، لأن الضوء الأزرق المنبعث من هذه الأجهزة يؤثر بشكل سلبي على هرمون الميلاتونين المسؤول عن إيقاع النوم والاستيقاظ الصباحي.

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