منوعات

سبب “غير متوقع” يضعف مناعة الجسم

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت دراسة جديدة قامت بها الجمعية الألمانية لطب النوم أن قلة النوم تُضعف جهاز المناعة بشكل كبير.

وأثبتت الدراسة أن عدد الخلايا القاتلة للفيروسات انخفضت بنسبة 70% لدى الأشخاص الذين حصلوا على 4 ساعات من النوم عوضا عن 8 ساعات.

وطالبت الدراسة الناس بالالتزام بعدد ساعات النوم الذي وضعته منظمة الصحة العالمية والذي يتراوح ما بين 7 إلى 9 ساعات يوميا.

وأكدت ضرورة حصول الإنسان على نوم هادئ ومريح، والابتعاد عن الأجهزة الذكية والحواسيب المكتبية والمحمولة قبل ساعتين من النوم، لأن الضوء الأزرق المنبعث من هذه الأجهزة يؤثر بشكل سلبي على هرمون الميلاتونين المسؤول عن إيقاع النوم والاستيقاظ الصباحي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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