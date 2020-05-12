الحجر المنزلي يجلب “كارثة” لحيوان وحيد القرن

شهدت حديقة كازيرانغا الهندية مقتل حيوان وحيد القرن على يد مجموعة من الصيادين غير الشرعيين.

ووجد المسؤولون عن الحديقة الحيوان مقتولا بالقرب من إحدى البقع المائية، وبجواره 8 طلقات من بندقية طراز “إي كاي 47”.

وقال أحد المسؤولين في الحديقة المدرجة على قائمة اليونيسكو العالمي، إن الحديقة تحتوي على 2413 حيوان وحيد قرن مهددة بالانقراض، وأكد أن عملية الصيد هي الأولى من نوعها لهذه الحيوانات.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن نشاط الصيادين غير الشرعيين ازداد في فترة الحجر المنزلي، حيث استغلوا اقتراب الحيوانات من الحدود في ولاية آسام بعد تراجع حركة السيارات والإنسان نتيجة الحظر المنزلي المفروض وإغلاق المتنزه.

الجدير بالذكر أن الصيادين يهدفون من عمليات الصيد هذه الحصول على قرن وحيد القرن وبيعه بالأسواق السوداء بسعر 150 ألف دولار، أو بسعر 60 ألف دولار للكيلو الواحد.

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