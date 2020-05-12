رحيل “نجم الكاميرا الخفية” إبراهيم نصر

فُجع الوسط الفني المصري والعربي اليوم بوفاة نجم الكاميرا الخفية الفنان إبراهيم نصر عن عمر يناهز 70 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية.

ونعى أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الفنان الراحل الذي اشتهر ببرامج المقالب التي قدمها على مدار أكثر من 20 عاما.

وأكد أشرف زكي أن أسرة الفقيد شيعت جثمانه من كنيسة المرقسية القديمة، وقامت بدفنه في مدافن الأسرة في منطقة العباسية، بدون إقامة جنازة وتعزية بسبب الالتزام بشروط الحظر الصحي المفروض جراء انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن الفنان الراحل قدم خلال مسيرته مجموعة كبيرة من المسلسلات والأفلام والبرامج أبرزها برنامج الكاميرا الخفية، وبرنامج زكية وزكريا، وفيلم شمس الدين الزيناتي مع النجم عادل إمام.

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