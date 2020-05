لأول مرة – ابل قد تستخدم هواتف الايفون من أجل تصوير مؤتمر WWDC 2020 القادم

انتشار وباء فيروس كورونا ترك بصمات واضحة المعالم في الطريقة التي نتفاعل بها مع بعضنا وسوف تستمر بعض هذه التغيرات لاحقاً. أحد تداعيات تفشي وباء فيرس كورونا هذا العام قد يكون لجوء ابل إلى تصوير وبث مؤتمر المطورين WWDC 2020 القادم عبر هواتف الايفون لأول مرة.

الايفون بديلاً للكاميرات الاحترافية؟

هناك العديد من البرامج التلفزيونية تم تصويرها مؤخراً في فترة التباعد الاجتماعي والحظر من خلال هواتف الايفون وخاصة الإصدارات الأحدث: سلسلة ايفون 11.

من هذه البرامج Keeping Up With the Kardashians و حلقة من المسلسل الكوميدي Parks and Recreation والبرنامج الحواري Conan ومؤخراً البرنامج الغنائي الأمريكي الشهير American Idol الذي استعان بهواتف الايفون في تصوير المشاهد المنزلية.

مؤتمر WWDC 2020 عبر الايفون

وفقاً للصحفي Mark Gurman العامل لدى وكالة بلومبيرج الإخبارية فإن ابل سوف تقوم بالاعتماد على كاميرا ايفون 11 في تصوير وبث بعض أجزاء مؤتمر المطورين WWDC 2020 هذا العام.

مؤتمر ابل للمطورين هذا العام سوف يبدأ من يوم 22 يونيو المقبل ويستمر لعدة أيام وسوف تقوم ابل لأول مرة أيضاً ببثه مجاناً لكافة المطورين شاملاً المحاضرات و ورش العمل و الأدوات الجديدة. حضور المؤتمر في السنوات السابقة كان يتطلب شراء تذكرة بقيمة 1600 دولار أمريكي.

قدرات التصوير في كاميرا الايفون التي تسوق لها ابل دائماً يمكنها أن تستفيد منها في المؤتمر القادم حيث إن ذلك أيضاً سوف يقلل من عدد المصورين ويعزز من سياسات التباعد الاجتماعي التي تتم دعوة البشر إليها الآن.

سامسونج لها سابقة!

جدير بالذكر هنا أن سامسونج قد فعلت أمراً مماثلاً في شهر فبراير الماضي قبل ظهور فيرس كورونا عالمياً في مؤتمر Unpacked 2020 حيث كشفت فيه عن بعض الهواتف والأجهزة وأهمها سلسلة جالكسي S20.

من أجل التدليل على قوة الكاميرا في تلك السلسلة قامت سامسونج بتصوير وبث المؤتمر باستخدام هواتف جالكسي S20 ألترا وبالاستعانة بطاقم تصوير متخصص كان منتشراً في قاعة المؤتمر لتصويره وبثه حياً عبر الإنترنت وكانت تجربة ناجحة ولم يلحظ المشاهد العادي أي فارق!