رسميًا – الكشف عن هاتف بوكو F2 برو بمواصفات رائعة وسعر متوسط

هاتف بوكو F2 برو وبلا أي شك كان واحد من أكثر الهواتف المنتظرة، وذلك لأن المستخدمين كانوا يعضون عليه آمال كبيرة جدًا في إكمال مسيرة هاتف بوكوفون F1 الذي انطلق منذ عامان، وهذا الهاتف قد ركّز بشكل رئيسي على تقديم مواصفات مرتفعة جدًا في مقابل سعر منخفض جدًا! وهو ما يحلم به أي مستخدم، واليوم قد تم إطلاق الجيل الجديد من هذا الهاتف، فهل حقق للمستخدمين ما يريدوه؟

مواصفات هاتف بوكو F2 برو وأبرز مميزاته

من حيث التصميم فلا يوجد أي اختلاف بين الهاتف الجديد وهاتف ريدمي K30 برو الخاص بشاومي، هذا حيث أنه وكما توقعنا من قبل أتى الهاتف كنسخة معدلة من هاتف ريدمي K30 برو.

لكن الأمر ليس بسيء على الإطلاق، فهاتف ريدمي K30 برو من الأساس كان هاتف ممتاز! الكاميرا الأمامية هنا تأتي منبثقة كما أشارت التسريبات السابقة، كما أتى الهاتف بحواف رفيعة مما يعطيه تصميم مميز.

الهاتف يقدّم خامات تصنيع مميزة أيضًا كما أنه يأتي مع مستشعر بصمة داخل الشاشة إضافة إلى كون الشاشة مسطحة وليست منحنية، وهو ما قد يشكل ميزة للشريحة الأكبر من المستخدمين.

حتى نسهل عليكم الأمر، سنعرض عليكم المواصفات بالكامل في نقاط محددة:

• يأتي الهاتف مع شاشة بقياس 6.67 بوصة بدقة FHD+ من نوع أموليد، الشاشة مغطاة بطبقة حماية جوريلا جلاس 5 ولا تدعم تردد مرتفع.

• المعالج في الهاتف هو سنابدراجون 865 الرائد إضافة إلى معالج رسومي Adreno 650 وهو الخاص بنفس المعالج.

• الهاتف يأتي بإصدارين مع 6 أو 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية. وهنا نلاحظ أن إصدار 6 جيجابايت يأتي مع ذواكر من نوع LPDDR4x في حين أن إصدار 8 جيجابايت هو من نوع LPDDR5 وهو اختلاق كبير بين الإصدارين يدفعك لاقتناء إصدار 8 جيجابايت بالطبع.

• الذواكر التخزينية هنا تختلف حسب الإصدارين، الإصدار الأول مع ذواكر 128 جيجابايت من نوع UFS 3.0 بينما يأتي الإصدار الثاني بسعة 265 جيجابايت من نوع UFS 3.1 وهي ميزة هامة جدًا، وفي الواقع فهذا أول هاتف نلاحظه مع نوعية الذواكر الجديدة تلك والتي حدثناكم عنها سابقًا.

استكمالًا للمواصفات نتحدّث عن الكاميرا، وهنا لدينا كاميرا خلفية رباعية بدقة 64 ميجابيكسل للعدسة الرئيسية وهي التي تأتي من سوني من نوع IMX686 مع القدرة على التقاط فيديوهات بدقة تصل إلى 8K!

هذا بالإضافة لعدسة 13 ميجابيكسل واسعة وعدسة 5 ميجابيكسل ماكرو، إضافة إلى كاميرا 2 ميجابيكسل لقياس العمق.

الكاميرا الأمامية في هاتف بوكو F2 برو تأتي بدقة 20 ميجابيكسل، في حين أن الهاتف يأتي مع بطارية بسعة 4,700mAh مع شحن سريع بقدرة 30 وات وهي مواصفات مميزة، الهاتف أيضًا بالرغم من أنه لا يدعم تردد مرتفع للشاشة إلا أنه يدعم تردد 180Hz للمس وهو ما قد يعطي تجربة استخدام مشابهة.

سعر وموعد توفر هاتف بوكو F2 برو

الهاتف وحسبما أعلنت شاومي سيأتي بسعر قد يجده البعض مرتفعًا بالنسبة لهاتف بوكو! وهنا نجد أنه يأتي بسعر 499 يورو أوروبي أي حوالي 540 دولار أمريكي للإصدار الأقل مع 6+128 جيجابايت، بينما يصل سعر الإصدار الأعلى بذواكر 265+8 إلى 599 يورو أوروبي، أي حوالي 650 دولار أمريكي.

الهاتف وكما بالصور بالأعلى سيتوفر بالألوان الرمادي، الأزرق، الوردي والأبيض! وسيبدأ بيع الهاتف عالميًا يوم 19 مايو، لكن وكالعادة قد يتأخر الهاتف قبلما يصل لأسواقنا العربية. شاركونا في التعليقات، هل تجدون هاتف بوكو الجديد مناسب لكم؟