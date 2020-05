تويتر تتخذ قرارا جريئاً.. العمل عن بعد إلى الأبد

سمحت شركة “تويتر”، لموظيفها الذين يعملون عن بعد بسبب جائحة كورونا، بالاستمرار على هذا النظام مدى الحياة.

وقالت الشركة في بيان، امس الثلاثاء، إن “موظفي شركة تويتر، الذين يعملون عن بعد بسبب جائحة الفيروس التاجي، يمكنهم الالتزام بهذا النظام باستمرار”.

وأضافت “لقد أظهرت الأشهر القليلة الماضية أنه يمكننا العمل بهذه الطريقة”.

وأوضحت “إذا كان موظفونا في وضع يسمح لهم بالعمل من المنزل، ويريدون مواصلة ذلك باستمرار، فسوف نساعد في تحقيق ذلك”.

وأشارت الشركة إلى أن مكاتبها لن يتم فتحها قبل سبتمبر/ أيلول القادم.

ووفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية، فإن الفيروس أصاب أكثر من 4 مليون شخص حول العالم مع ما يقرب من 278 ألف حالة وفاة، بينما تشير الإحصائيات العالمية التي تصدرها المراكز البحثية إلى أن العدد أكبر من ذلك.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى المميتة.

