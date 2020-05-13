ريملي تطلق سلسلة هواتف نارزو 10 بمواصفات متوسطة وأسعار منخفضة جدًا

بعد تأجيلها لأكثر من مرة، أخيرًا أطلقت ريلمي سلسلة هواتف نارزو 10 والتي تنقسم لهاتفين وهم نارزو 10 و نارزو 10A، والهواتف الجديدة وكما سنلاحظ في الأسطر القادمة تقدم أداء فوق متوسط، والهواتف الجديدة ستكون مثالية بلا شك للمستخدمين أصحاب أنماط الاستخدام الخفيفة كما ستكون مثالية لمن يريدون اقتناء هواتف ثانوية.

مواصفات هاتف ريلمي نارزو 10

نبدأ مع هاتف نارزو 10 وهو الإصدار الأقوى والأهم ضمن الهاتفين الجديدين، والهاتف يقدم تصميم مطفي مميز من تصميم المصمم الياباني Naoto Fukasawa كما يأتي الهاتف مع مستشعر بصمة تقليدي في الجهة الخلفية من الهاتف.

الهاتف يقدم شاشة بقياس 6.5 بوصة بدقة HD+ وهي التي تأتي من نوع LCD بالطبع، أيضًا فالهاتف يقدم كاميرا سيلفي واحدة بدقة 16 ميجابيكسل، إضافة إلى ذلك فالهاتف يأتي مع معالج ميدياتك هيليو G80 ليكون واحد من أولى الهواتف التي تأتي مع هذا المعالج وهو الذي يقدم أداء موازي لمعالج سنابدراجون 665.

إضافة إلى ذلك فالهاتف يأتي مع ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت في مقابل 128 جيجابايت من الذاكرة التخزينية كما سيأتي مع واجهة ريلمي UI مع أندرويد 10، وأخيرًا فنحن فالهاتف يقدم بطارية بسعة 5,000mAh والتي تعد أبرز مميزاته مع شحن سريع 18 وات، هذا بينما يقدم كاميرا خلفية رباعية بدقة 48+8+2+2 وهي إعدادات أصبحنا نراها كثيرًا.

مواصفات هاتف ريلمي نارزو 10A

أما عن هاتف ريلمي نارزو 10A فهو أضعف بفارق ملحوظ ويعتبره البعض مجرد ترقية لهاتف ريلمي C3، كما لا يضايقني حول تصميمه سوى كلمة ريلمي الكبيرة جدًا تلك! الهاتف يقدم شاشة بقياس 6.5 بوصة بدقة HD+ أيضًا بينما يأتي مع معالج هيليو G70 أيضًا من ميدياتك.

يدعم الهاتف ذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجابايت فقط ويقدم ذاكرة تخزينية بسعة 32 جيجابايت، هذا كما يقدم كاميرا خلفية بدقة 12+2 ميجابيكسل بالإضافة لعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، أخيرًا فالهاتف يقدم بطارية بسعة 5,000mAh أيضًا لكن مع شحن بقدرة 10 وات فقط.

من حيث السعر فالهاتفين الجديدين جذابين جدًا، هذا حيث سيأتي هاتف ريلمي نارزو 10 بسعر في حدود 160 دولار أمريكي فقط وذلك طبقًا لتسعيره في الهند، كما سيأتي هاتف نارزو 10A الأضعف بسعر في حدود 110 دولار أمريكي، والهواتف الجديدة ستبدأ في التوفر في 18 مايو المقبل لكن لم يتم تحديد موعد توافرها عالميًا بعد.