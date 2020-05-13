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“أفاتار” يتحدى كورونا.. والجزء الثاني في موعده

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد جيمس كاميرون مخرج سلسلة أفاتار إصدار الجزء الثاني من السلسلة في موعده المحدد رغم توقف التصوير حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال المخرج بأنه بدأ بتصوير الجزأين الثاني والثالث منذ فترة، ولكن انتشار الوباء أجبره على إيقاف عمليات التصوير بشكل مؤقت، في نيوزيلندا أثناء قيامه بتصوير مشاهد من الجزء الثاني من السلسلة الشهيرة.

وصرح المخرج بأن إجراءات العزل المنزلي التي فرضت في نيوزيلندا والتي ساهمت بالحد من انتشار الفيروس ستساعده على استكمال التصوير في أقرب فرصة ممكنة، معبرا عن ثقته بطرح الجزء الثاني من العمل في موعده المحدد بتاريخ 17 ديسمبر 2021.

يذكر أن انتشار فيروس كورونا أدى لحدوث أزمة كبيرة في هوليوود نتيجة توقف دور العرض عن العمل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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