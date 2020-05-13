تطبيقات رمضان اليومية للاندرويد (15) – تطبيقات وألعاب مفيدة ومجانية وستضيف لهاتفك الكثير

يوم جديد وحزمة جديدة من التطبيقات والألعاب محضرة خصيصًا لك، وإن كنت تريد أن تلقي نظرة على تطبيقاتنا للأيام السابقة فتوجّه لقسم تطبيقات رمضان للاندرويد على الموقع، كما لا تنسى مشاركتنا بأفضل التطبيقات التي اكتشفتها خلال رمضان الحالي.

تطبيق SketchBook للرسم والتلوين بشكل احترافي

هذا التطبيق يأتي من تطوير شركة Autodesk العملاقة وهو يتيح لك كافة الأدوات للرسم والتلوين كالمحترفين لكنه وفي نفس الوقت يناسب جميع المستخدمين بمختلف مستوياتهم، والتطبيق كان مدفوعًا لفترة طويلة جدًا من الزمن، لكن الشركة المطورة قد طرحته مجانًا لنشر المنفعة والفائدة.

السعر : مجّاني

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Houseparty للتواصل المرئي مع الأصدقاء

تطبيق Houseparty الشهير هو أشبه بشبكة اجتماعية مصغرة تربطك مع أصدقائك وعائلتك وأولئك من تتحدث معهم باستمرار، ويختلف التطبيق عن تطبيقات التواصل المرئي الأخرى بأنه موجه للاستخدام الشخصي والممتع دون كثير من الإضافات التي لا تحتاجها والتي تتواجد في تطبيقات مثل Zoom مثلًا، والتطبيق يتيح لك التواصل مع عدد كبير من الأصدقاء في نفس الوقت بطريقة فعالة.

السعر : مجّاني

إضغط هنا للتحميل

ألعاب Gameloft Classics لاستعادة الذكريات!

شركة Gameloft هي واحدة من أبرز الشركات المطورة لألعاب الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية إن لم تكن أبرزها على الإطلاق! والشركة قد أطلقت تطبيق Gameloft Classics والذي يضم بداخله 30 لعبة مختلفة من ألعاب الريترو والألعاب القديمة وذلك للعبها واستعادة الذكريات معها! فهي ألعاب مثل ألعاب هواتف نوكيا القديمة، وكافة الألعاب الموجودة داخل التطبيق هي من تطوير Gameloft من الأساس، وهذا حيث أن الشركة قد شاركت هذه الألعاب مجانًا للجميع احتفالًا بعيدها العشرين.

السعر : مجّاني

إضغط هنا للتحميل

تطبيق MasterClass والذي يقدم جلسات تعليمية من المحترفين

لعل تطبيق MasterClass هو واحد من التطبيقات الحديثة نسبيًا في مجال تطوير الذات والتعلم، لكن التطبيق قد حصل على تقييمات 4.8/5 بعد أكثر من 500 ألف عملية تحميل! والتطبيق يقدم لك دروس تعليمية وتثقيفية في خلال 15 دقيقة من أشخاص محترفين في مجالاتهم! كما أن المعلّمين على التطبيق هم خبراء في مجالات عديدة قد لا تخطر على بالك حتى!

السعر : مجّاني

إضغط هنا للتحميل

ما رأيك في هذه التطبيقات إذن؟ لا تنسى أنه يمكنك متابعة كافة مقالاتنا لأفضل التطبيقات الرمضانية السابقة من خلال التوجّه للقسم الخاص بها بالضغط على الرابط التالي: تطبيقات رمضان للاندرويد.