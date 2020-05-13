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دراسة جديدة تحسم جدل تأثير فصل الصيف على كورونا

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت دراسة قام بها مجموعة من الباحثين التابعين لجامعة تورنتو الكندية ونشرت في مجلة كانديان ميديكال أسوسياشن جورنال على أن حرارة فصل الصيف لن تقضي على فيروس كورونا.

ودحضت هذه الدراسة نتائج الدراسة الأولية التي تحدثت عن احتمال تراجع فيروس كورونا خلال فصل الصيف، حيث قال الباحثون بأن حرارة الطقس وخط العرض الجغرافي لا يلعبان دورا مهما في الحد من انتشار الوباء القاتل، وبأن تأثير عامل الرطوبة على انتشار الفيروس يحتاج لإجراء دراسات أخرى.

وطلب الباحثون من الحكومات تشديد القيود على 3 إجراءات من إجراءات الوقاية وهي منع التجمعات، إغلاق المدارس، والاستمرار بقواعد التباعد الاجتماعي.

وأكدت الدراسة في النهاية بأن فيروس كورونا لن ينحسر بتغير المواسم كما حدث مع فيروس الإنفلونزا الإسبانية الذي تراجع في فصل الصيف.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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