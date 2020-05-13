دراسة جديدة تحسم جدل تأثير فصل الصيف على كورونا

أكدت دراسة قام بها مجموعة من الباحثين التابعين لجامعة تورنتو الكندية ونشرت في مجلة كانديان ميديكال أسوسياشن جورنال على أن حرارة فصل الصيف لن تقضي على فيروس كورونا.

ودحضت هذه الدراسة نتائج الدراسة الأولية التي تحدثت عن احتمال تراجع فيروس كورونا خلال فصل الصيف، حيث قال الباحثون بأن حرارة الطقس وخط العرض الجغرافي لا يلعبان دورا مهما في الحد من انتشار الوباء القاتل، وبأن تأثير عامل الرطوبة على انتشار الفيروس يحتاج لإجراء دراسات أخرى.

وطلب الباحثون من الحكومات تشديد القيود على 3 إجراءات من إجراءات الوقاية وهي منع التجمعات، إغلاق المدارس، والاستمرار بقواعد التباعد الاجتماعي.

وأكدت الدراسة في النهاية بأن فيروس كورونا لن ينحسر بتغير المواسم كما حدث مع فيروس الإنفلونزا الإسبانية الذي تراجع في فصل الصيف.

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