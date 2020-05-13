Poco تطلق هاتفا جديدا بمواصفات مميزة

أماطت شركة Poco الصينية اللثام عن هاتف جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم Poco F2 Pro.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 865، وكرت شاشة Adreno 650، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة Poco Luncher 2.0.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة، ودقة عرض Full HD+، ومعدل تحديث 60HZ، ونسبة سطوع تتراوح ما بين 800 إلى 1200 Nits، تحتوي على كاميرا أمامية منبثقة بدقة 20 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 13 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، 5 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الرابعة.

وتتراوح مساحة الذاكرة الداخلية ما بين 128 و256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 6 و8 غيغا بايت، في حين تم تزويد الهاتف ببطارية بقوة 4700 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 30 واط، ومنفذ USB-C للشحن، وواي فاي، وGPS، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، والبلوتوث.

وستوفر الشركة الصينية الهاتف الجديد في الأسواق في 19 من مايو بالألوان الأزرق، الأبيض، البنفسجي، والرمادي، بسعر يتراوح ما بين 542 و650 دولار أمريكي.

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