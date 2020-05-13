تطبيقات رمضان اليومية للايفون والايباد – مجموعة تطبيقات مفيدة للغاية متاحة مجاناً لوقت محدود!

أهلاً بكم في مقالة تطبيقات رمضان اليومية لدينا اليوم عدة تطبيقات مجانية لوقت محدود من أجل أجهزة الايفون والايباد. هذه المقالة تحتوي على ثلاثة تطبيقات مميزة.

تطبيق Document Scanner PRO لتصوير الأوراق والوثائق

هو تطبيق يمكنك من تصوير الأوراق والوثائق الرسمية وأي مطبوعات بجودة عالية مع إمكانية التعرف على الصفحات تلقائياً كما يمكنك من حفظ ما قمت بتصويره في شكل صورة أو ملف PDF.

السعر : مجاني لوقت محدود

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تطبيق Phone Drive – تطبيق متعدد المهام

هو تطبيق مميز وقد يغنيك عن استخدام تطبيقات أخرى فهو عبارة عن مدير ملفات للجهاز وكذلك الشبكات السحابية، ومشغل وسائط متعددة، ومتصفح للإنترنت، وعارض للصور، وقاريء PDF، ومرسل ومستقبل للملفات.

السعر : مجاني لوقت محدود

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تطبيق Nightcam – التصوير بالوضع الليلي في الايفون

ميزة التصوير بالوضع الليلي Night Mode متوفرة فقط على هواتف ايفون 11 وإذا كنت تمتلك هاتف ايفون أقدم يمكنك تحسين تجربة لتصوير أثناء الليل وفي الإضاءة المنخفضة باستخدام هذا التطبيق الذي يحسن كثيراً من جودة الصور الملتقطة في ظروف الإضاءة السيئة. التطبيق يتيح عدد من الخيارات عند التصوير كما يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

السعر : مجاني لوقت محدود

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للمزيد من التطبيقات التي عرضناها من أجل رمضان خلال الأيام الماضية تفضل بزيارة هذا الرابط: تطبيقات رمضان 2020 للايفون والايباد