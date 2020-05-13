سماعة ساوند بار جديدة ل”سونوس” الأمريكية

كشفت شركة سونوس الأمريكية عن سماعة ساوند بار جديدة تدعم تقنية الصوت المحيطي المجسم دولبي Atoms أطلقت عليها اسم بار Arc.

وزودت الشركة الأمريكية سماعتها الجديدة ب11 محول للصوت، بحيث يتم تحويل الصوت نحو الأعلى، مما يؤدي لإنشاء تأثير Atoms من خلال الصوت المنعكس من سقف الغرفة.

وقالت الشركة الأمريكية بأن هذه السماعة ستعوض سماعة سونوس Playbar التي أنتجتها الشركة قبل 7 سنوات، وستكون أول سماعة تعمل بشكل متوافق مع الإصدار الجديد من تطبيق سونوس، ولكي يستمتع المستخدم بجودة الصوت المحيطي المجسم يجب أن يحتوي جهاز التلفاز الخاص به مخرج eARC-HDMI لكي تصل الإشارة لسماعة بار Arc.

ويتيح إصدار آيفون من تطبيق سونسوس الفرصة للمستخدم لمواءمة صوت السماعة الجديدة مع الغرفة، في حين أكدت الشركة الأمريكية عدم قدرة المستخدم حاليا على الاستماع للأغاني التي تبثها خدمات بث الموسيقى Tidal وأمازون Music بتقنية الصوت المحيطي المجسم atoms لعدم دعم الشركة لهذه الوظيفة حاليا.

يذكر أن شركة سونوس لم تفصح عن موعد إطلاق السماعة الجديدة في الأسواق ولا عن سعرها.

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