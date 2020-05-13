100 فنان أفريقي يقيمون “حفلة افتراضية” لمواجهة كورونا

يستعد الفنان السنغالي يوسو ندور لإطلاق مشروع “وان وورلدوايد آفرو نتوورك” يوم 25 مايو الجاري بمناسبة يوم أفريقيا العالمي.

ويهدف المشروع لزيادة الوعي حول خطر فيروس كورونا، ومساعدة الناس على التفكير في مرحلة ما بعد الفيروس.

وسيضم المشروع 100 فنان أفريقي سيقومون ببث المبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي طوال اليوم مع وسم #أناوان.

وأكد يوسو ندور أن الحفلة ستُبث للجميع بشكل مجاني بالشراكة مع إذاعة آفريكان يونيين برودكاستينغ، و200 قناة أفريقية حول العالم.

وسيشهد الحفل إحياء ذكر مغني الجاز الكاميروني مانو ديبانغو وعازف الدرامر وكاتب الأغاني النيجيري توني ألين، ومشاركة فنانين من المحيط الهندي، منطقة البحر الكاريبي والأمريكيتين.

وأكد منظمو الحفل أن الفنانين المشاركين في الحفل سيظهرون من منازلهم التزاماً بقواعد التباعد الاجتماعي.

وعبّر الفنان الكاميروني الذي يقضي فترة العزل المنزلي في منزله بدكار عن سعادته لاختياره كمدير للحفل من قبل منتج الحدث الكاميروني أموبي مفيغي.

يذكر أن فيروس كورونا انتشر في معظم الدول الأفريقية الأمر الذي يهدد بكارثة صحية نتيجة ضعف الإمكانيات في معظم هذه الدول.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية