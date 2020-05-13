تايلاند تفرض “ضريبة الكوفيد” على السياح

قررت الحكومة التايلاندية فرض ضريبة متعلقة بفيروس كورونا على السياح القادمين للبلاد برا وبحرا وجوا.

وستحمل الضريبة الجديدة اسم ضريبة الكوفيد، وتسعى الحكومة من خلالها لتذكير السياح بإجراءات العزل المنزلي.

ولم تحدد الحكومة التايلاندية مبلغ الضريبة، ولكن التوقعات تشير إلى أن المبلغ سيتراوح ما بين 3 إلى 10 دولار أمريكي عن كل سائح.

وسيذهب قسم من أموال الضريبة للتأمين الطبي لتعويض نفقات الحكومة في حال انتشر وباء جديد، في حين سيذهب القسم الآخر لدعم القطاع السياحي في البلاد.

وتشير التوقعات إلى أن عدد السياح الذين سيزورون تايلاند سينخفض هذا العام بمقدار 65% نتيجة انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن الربع الرابع من العام 2019 شهد 12 مليون زيارة سياحية لتايلاند، في حين لا تتوقع وزارة السياحة التايلاندية أكثر من 16 ميلون زيارة سياحية خلال العام الجاري.

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