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دراسة تُفسّر سبب وفاة كبار السن بكورونا

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت دراسة جديدة قام بها مجموعة من الباحثين التابعين لجامعة أوغستا الأمريكية ونُشرت في دورية الشيخوخة والأمراض بأن فيروس كورونا يحصد أرواح كبار السن أكثر من الشباب بسبب معاناتهم من نقص في الحمض النووي الريبي.

وقال الباحثون إن الحمض النووي الريبي يقوم بالهجوم بشكل مباشر على فيروس كورونا عند محاولته الدخول لجسم الإنسان، حيث تلتصق الفيروسات بقطع هذا الحمض والتي تشكل المادة الوراثية للفيروس.

وأوضح الباحثون أن التقدم في السن يؤثر بشكل سلبي على الحمض النووي الريبي حيث تتضاءل أعداد المكونات الدقيقة منه، وهذا ما يفسر عدم قدرة كبار السن على مواجهة فيروس كورونا الذي يجد نفسه قادرا على اختطاف آلات خلايانا، ويقوم بنسخ عدد كبير منه.

يذكر أن إحصائيات مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية أكدت أن نصف المرضى الذين يحتاجون إلى مستشفى تجاوزوا الـ65 عاما، وبأن نسبة الوفيات بينهم تصل لحوالي 80%.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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