هاتف ايفون SE إصدار 2020 – ما هي سرعة شحن البطارية؟

في مقالات سابقة عن هاتف ايفون SE الجديد إصدار 2020 تحدثنا عن عمر البطارية والآن نتطرق إلى نقطة أخرى مهمة وهي سرعة الشحن.

سرعة الشحن مع شاحن بطيء!

هاتف ايفون SE رخيص الثمن نسبياً حيث يبدأ سعره من 400 دولار أمريكي ومن أبرز الانتقادات التي توجه إليه وجود شاحن بطيء في علبة الشراء بقوة 5 وات فقط.

الشواحن البطيئة باتت “موضة قديمة” وأصبح من غير المستساغ الاعتماد عليها. هاتف ايفون SE الجديد يدعم خاصية الشحن السريع إلا أن ابل أبت إلا أن تضيف شاحن بطيء لسبب ما لا نعلمه كما فعلت مع ايفون 11.

عند استخدام الشاحن البطيء الموجود في علبة الشراء البالغ قوته 5 وات تكون النتائج ونسبة الشحن كالآتي:

بعد ربع ساعة: 14%

بعد نصف ساعة: 28%

بعد ساعة إلا ربع: 43%

بعد ساعة: 57%

بعد ساعة وربع: 70%

بعد ساعة ونصف: 81%

بعد ساعتين ونصف: 100% شحن كامل

نتيجة محبطة ومتوقعة حيث استغرق شحن البطارية الصغيرة نسبياً ( سعة 1821 ملي أمبير ) نحو ساعتين ونصف. كذلك بداية الشحن بطيئة حيث بلغت 28% فقط في نصف ساعة.

سرعة الشحن مع شاحن 18 وات

عند شراء شاحن أقوى بقوة 18 وات فإن سرعة الشحن تصبح كالآتي:

بعد ربع ساعة: 30%

بعد نصف ساعة: 55%

بعد ساعة إلا ربع: 73%

بعد ساعة: 83%

بعد ساعة وربع: 92%

بعد ساعة ونصف: 96%

بعد ساعتين: 100% شحن كامل

نلاحظ تطور سرعة الشحن بشكل كبير حيث تضاعفت سرعة الشحن المبدئية تقريباً لتبلغ 55% في أول نصف ساعة من الشحن.