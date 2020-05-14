ريملي ستطلق 8 منتجات جديدة خلال الشهر الحالي وإليك التفاصيل

ريلمي قد كشفت عن سلسلة هواتف نارزو 10 منذ عدة أيام، والآن الشركة تخطط لمزيد من المنتجات لتطلقها خلال شهر مايو الحالي وذلك من خلال حدث ستعقده الشركة عبر الإنترنت في الخامس والعشرين من مايو، في واقع الحال، الشركة لم تكشف بشكل مباشر عمّا تحضره لنا خلال هذا الحدث، لكن من خلال المنشورات الترويجية والتشويقية يمكننا بالطبع استنتاج الكثير.

ما الذي ستعلن عنه ريلمي خلال الشهر الحالي؟

في ملصق ترويجي شاركته ريلمي على منصات التواصل الاجتماعي الصيني ظهرت العبارة الصينية والتي تعني بالعربية وبتصرف: “كسر الحدود في الألعاب” وهو ما يلمح بأن ريلمي تخطط لإطلاق هاتف أو منتج متعلق بالألعاب بشكل مباشر، وبهذا تدخل ريلمي المنافسة مع شركات مثل إيسوس، شاومي ولينوفو أخيرًا.

ومن ثم وفي ملصق دعائي آخر استعرضت ريلمي شخصية كرتونية مع وصفها “مزيج من الجمال والحكمة” كما ورد في النص الصيني، لكن ما يلفت النظر في هذا الملصق هو أن الفتاة الكرتونية ترتدي سماعات لاسلكية وهو ما يلمح لسماعة Realme Buds Wireless Pro التي سمعنا عنها من قبل أو لسماعة لاسلكية بشكل عام.

ما يهمنا أيضًا في تلك الصورة الكرتونية هي الهاتف التي تمسكه الفتاة، وهو الذي يشبه الهاتف الذي تم عرضه من قبل من خلال نائب رئيس ريلمي والذي يحمل الاسم الرمزي Blade Runner نسبة للفيم الذي يحمل نفس الاسم، وهذا الهاتف في النهاية من المتوقع له أن يحمل الاسم Realme X50 Pro Player كما ورد عن النصوص الصينية.

ما رأيك؟ وهل انت متشوق للمنتجات التي تحدثنا عنها بالأعلى أو أيًا كانت المنتجات التي ستكشف عنها ريلمي في حدثها القادم في نهايات الشهر؟ شاركنا الآن في التعليقات..