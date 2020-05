إصابة نجم الدوري الإنجليزي خلال سطو مسلح على منزله

تعرض نجم نادي توتنهام الإنجليزي، ديلي آلي، لإصابات إثر تصديه لسطو مسلح قام به رجلان اقتحما منزله.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تعرض ديلي آلي للضرب في الوجه خلال السطو الذي تم بأسلحة بيضاء في شمال العاصمة لندن.

ولم يتعرض اللاعب لأي إصابات خطيرة.

وأكد متحدث باسم الشرطة في لندن، تعرض منزل ديلي آلي للسرقة حيث قال: “استدعى صاحب أحد المنازل في منطقة بارنت في شمال لندن الشرطة في حوالي الساعة 00:35 من يوم الأربعاء 13 مايو/أيار وتم التبليغ عن سرقة المنزل”.

وأوضح المتحدث، أن رجلين دخلا المنزل وسرقا أشياء ثمينة قبل الفرار من المنزل الذي كان يتواجد فيه ديلي آلي رفقه شقيقه وشريكتيهما.

ونشر اللاعب تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” قائلا: “شكرا على رسائلكم. تجربة مروعة ولكن كلنا بخير الآن. نقدر دعمكم”.

ويستعد ديلي آلي مثله مثل لاعبي الدوري الإنجليزي، لاستئناف الدوري المنتظر في يونيو/حزيران المقبل عقب فترة توقف دامت أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

