هواوي تخطط لإطلاق هاتف Enjoy 20 Plus مع معالج ميدياتيك وليس كيرين!

هواوي قد شاركتنا إصدارات عديدة من سلاسل P و Nova في الأسابيع والأشهر السابقة، كما أنه لازال أمامنا وقت طويل حتى نرى هاتف ميت الجديد، لذلك فلا يوجد أفضل من الوقت الحالي لهواوي لكي تبدأ في تحديث سلسلة هواتف إنجوي المتوسطة، وهنا بدأت التسريبات في الظهور، وأولها تسريب قدوم هاتف Enjoy 20 Plus مع معالج من ميدياتيك وليس من معالجات كيرين الخاصة بهواوي!

ما هي مواصفات هاتف Enjoy 20 Plus من هواوي؟

طبقًا للتقارير والتي توجت بتسريب من أحد المسربين الصينيين الموثوقين فهاتف إنجوي 20 الجديد سيأتي مع معالج ميدياتيك Dimensity 800 وهو معالج متوسط داعم لشبكات الجيل الخامس، كما أنه قد ظهر فيما سبق في هاتف Oppo A92s المتوسط، ونحن هنا لا نتحدث عن مدى جودة اختيار المعالج بالنسبة لهواوي، بل نناقش نقطة عدم استخدام معالجات كيرين الخاصة بها!

إن كنت لا تعلم فهواوي بالفعل قد اعتمدت على معالجات ميدياتيك في كثير من الأوقات السابقة، وهذا قد حدث تحديدًا مع هواتف هواوي المتوسطة والضعيفة أو الهواتف الأقل أهمية بشكل عام! وبالحديث عن هاتف Enjoy 20 Plus بشكل محدد فهو سيأتي مع شاشة من نوع LCD بدقة 2400*1080 ولم يتم تحديد قياسها بعد، لكن لا ننسى أن هاتف إنجوي 10 بلس الذي خرج علينا في 2019 قد أتى مع كاميرا منبثقة، وقد نرى نفس الأمر مع هاتف إنجوي 20 بلس لهذا العام.

الهاتف أيضًا سيأتي مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيسكل تعمل بمستشعر Sony IMX471 وهو ما يلمح لنا بجودة كبيرة للكاميرا الأمامية في هذا الهاتف، إضافة إلى ذلك فالهاتف سيأتي مع كاميرا خلفية رباعية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابيسكل من نوع Sony IMX586، أخيرًا فلدينا هنا 6 أو 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وشحن سريع بقدرة 22.5 وات لبطارية بسعة 4,200mAh وكل هذا في مقابل 269 دولار أمريكي فقط، حسب التوقعات الأخيرة.