تويتر تتيح العمل من المنزل “مدى الحياة”

أبلغت شركة تويتر موظفيها بأنهم يستطيعون العمل من البيت “باستمرار” إن أرادوا، بعد أن لاقت إجراءات العمل من البيت التي طبقت خلال الإغلاق العام نجاحا.

و ما إن اجتاح فيروس كورونا دول العالم حتى ألزم العديد من سكان العالم بالبقاء في بيوتهم خوفا من تفشي الفيروس بينهم ما دفع عديد الشركات العالمية لإبقاء الموظفين في بيوتهم وتشغيل القدر القليل منهم في بعض الشركات بسبب القيود التي وضعتها حكومات الدول على التنقل والاختلاط.

و جاء قرار الشركة بعد أن قالت إن إجراءات العمل من البيت التي طبقت خلال الإغلاق العام كانت ناجحة وإنها ستسمح لموظفيها بالعودة للعمل من مكاتبهم إن أرادوا عندما تعيد فتح أبوابها ما شجع شركتا فيسبوك وغوغل على اتخاذ ذات النهج والسماح لموظفيهما بالعمل من البيت حتى نهاية العام الحالي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية