«بهذه التغريدة».. ابن وزير سعودي ينعي نفسه ويحرق قلب والده

نعى وزير الإسكان المكلف بوزارة الشؤون البلدية والقروية، في السعودية، ماجد الحقيل، بحرقة وبكلمات مؤثرة ابنه المهند (15 عاماً)، أمس، عبر تغريدة على حسابه الشخصي في تويتر.

وقال والدموع تنهمر من عينيه إن “المهند كان يعرف أنه ليس باقيا، وأن الحياة سوف تأخذه وتمضي”.

وانهالت التعازي على الوزير السعودي من قبل المغردين في المملكة وخارجها، الذين تفاعلوا مع مصابه وابتهلوا لله تعالى أن يربط على قلبه وأن يلهمه الصبر والسلوان.

وكان المهند ماجد الحقيل رغم صغر سنه ناشطا على وسائل التواصل، واشتهرت له تغريدات تعكس البيئة الطيبة التي نشأ فيها، ومن أشهر تغريداته رحمه الله، تلك التي وشى بها حسابه مع بداية 2020 وتداولها المغردون، وكانت بمثابة وداع استشعر الراحل قربه، رحمه الله، وقال فيها: “الوصية الأولى والأخيرة حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم، فالدنيا أصبحت مخيفة، حللوني فالموت لا يستأذن أحدا”.

