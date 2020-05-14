إنطلاق هاتف Redmi K30 Racing Edition بمعالج سنابدراجون الجديد وبسعر 267 دولار!

شاركناكم منذ أيام قليلة خبر الإعلان عن معالج سنابدراجون 768G المتوسط الجديد، وهو المعالج الذي يأتي كإصدار محسّن من معالج سنابدراجون 765G فوق المتوسط، واليوم لدينا أول هاتف مع هذا المعالج وهو Redmi K30 Racing Edition والذي وبالرغم من تقديمه لأداء يقارب الهواتف الرائدة إلا أنه سيأتي فقط بسعر 267 دولار أمريكي حسب التسعير الصيني! ليكون أرخص هاتف حديث وداعم لشبكات الجيل الخامس لدى شاومي.

مواصفات ومميزات هاتف Redmi K30 Racing Edition

يأتي الهاتف ذو السعر المنخفض جدًا مع شاشة بقياس 6.67 بوصة بدقة FHD+ وهي الداعمة لتردد 120Hz أيضًا! هذا كما تأتي الشاشة مع ثقب بداخلها يحتوي كاميرتين أماميتين بدقة 20 ميجابيكسل للعدسة الرئيسية و 2 ميجابيكسل لعدسة العمق الثانوية.

الهاتف يقدّم كاميرا خلفية رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابيكسل جنبًا إلى جنب مع كاميرا واسعة جدًا بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابيكسل وأخيرًا كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل، وحتى هذه المنطقة فالهاتف يقدم مواصفات رائعة جدًا في مقابل سعره.

يأتي Redmi K30 Racing Edition مع بطارية كبيرة بسعة 4,500mAh وهي الداعمة للشحن السريع بقدرة 30 وات، أما وعن المعالج فهو ثماني النواة سنابدراجون 768G الجديد والذي يقدم تردد 2.8GHz للنواة الرئيسية ويقدم تحسينات بنسبة 15% على بطاقة Adreno 620 الرسومية المدمجة كما أن هذا المعالج يقدم تحسّن في الأداء قد يصل إلى الضعف مقارنة مع معالج مثل سنابدراجون 730G المتوسط والذي ينتشر في هواتف نفس الفئة السعرية.

الهاتف سيأتي مع عدسة رئيسية للكاميرا من سوني، وهو في حد ذاته عامل مضيف ومميز، أيضًا فالجهاز الداعم لشبكات الجيل الخامس سيأتي مع 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 128 جيجابايت من الذاكرة التحزينية، إلى جانب تقديمه لعوامل كثيرة مقتبسة من باقي سلسلة هواتف ريدمي K30 التي أطلقتها شاومي على مر الأشهر السابقة.