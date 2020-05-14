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إنطلاق هاتف Redmi K30 Racing Edition بمعالج سنابدراجون الجديد وبسعر 267 دولار!

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار التقنية
اخبار التقنية
مصدر الخبر / اخبار التقنية

شاركناكم منذ أيام قليلة خبر الإعلان عن معالج سنابدراجون 768G المتوسط الجديد، وهو المعالج الذي يأتي كإصدار محسّن من معالج سنابدراجون 765G فوق المتوسط، واليوم لدينا أول هاتف مع هذا المعالج وهو Redmi K30 Racing Edition  والذي وبالرغم من تقديمه لأداء يقارب الهواتف الرائدة إلا أنه سيأتي فقط بسعر 267 دولار أمريكي حسب التسعير الصيني! ليكون أرخص هاتف حديث وداعم لشبكات الجيل الخامس لدى شاومي.

مواصفات ومميزات هاتف Redmi K30 Racing Edition

يأتي الهاتف ذو السعر المنخفض جدًا مع شاشة بقياس 6.67 بوصة بدقة FHD+ وهي الداعمة لتردد 120Hz أيضًا! هذا كما تأتي الشاشة مع ثقب بداخلها يحتوي كاميرتين أماميتين بدقة 20 ميجابيكسل للعدسة الرئيسية و 2 ميجابيكسل لعدسة العمق الثانوية.

الهاتف يقدّم كاميرا خلفية رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابيكسل جنبًا إلى جنب مع كاميرا واسعة جدًا بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابيكسل وأخيرًا كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل، وحتى هذه المنطقة فالهاتف يقدم مواصفات رائعة جدًا في مقابل سعره.

يأتي Redmi K30 Racing Edition مع بطارية كبيرة بسعة 4,500mAh وهي الداعمة للشحن السريع بقدرة 30 وات، أما وعن المعالج فهو ثماني النواة سنابدراجون 768G الجديد والذي يقدم تردد 2.8GHz للنواة الرئيسية ويقدم تحسينات بنسبة 15% على بطاقة Adreno 620 الرسومية المدمجة كما أن هذا المعالج يقدم تحسّن في الأداء قد يصل إلى الضعف مقارنة مع معالج مثل سنابدراجون 730G المتوسط والذي ينتشر في هواتف نفس الفئة السعرية.

الهاتف سيأتي مع عدسة رئيسية للكاميرا من سوني، وهو في حد ذاته عامل مضيف ومميز، أيضًا فالجهاز الداعم لشبكات الجيل الخامس سيأتي مع 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 128 جيجابايت من الذاكرة التحزينية، إلى جانب تقديمه لعوامل كثيرة مقتبسة من باقي سلسلة هواتف ريدمي K30 التي أطلقتها شاومي على مر الأشهر السابقة.

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K30 Racing Edition Redmi K30 Redmi K30 5G Racing Edition Xiaomi إصدار Racing Edition من ريدمي K30 شاومي

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  • – لتفادي الأخطار التي تسببها هذه التقنية الغير صحية:-
    تقارير طبية عالمية تؤكد خطورة إستخدام تكنولوجية الفايبر وال جي 5. G5 – للاقمار الصناعية على صحة الناس والانسان والاطفال ـ فقط وجودها في الغرفة أو السياارة أو مكان العمل – تسببب في سرطانات دمااغية لا يوجد لها علاج على الأطلاق وتذيب الغلاف الحاجز بين الأنف والدماغ …!!! ..بسبب موجات كهرومغناطيسة عالية جدا… ويجب على الحكومات وخاصة في الدول العربية حضر إستخدامها نهائيا .لتفادي الأخطار المستقبللية .

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  • To avoid the dangers caused by this unhealthy technology:
    International medical reports confirm the seriousness of the use of fiber technology LG 5. G5 – for satellites on the health of people, people and children – only their presence in the room or the car or the workplace – caused brain crabs that have no treatment at all and melt the septum between the nose and the brain …! !! … due to very high electromagnetic waves … Governments, especially in the Arab countries, must attend their use permanently. To avoid future risks.

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